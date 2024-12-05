Решение о выходе из соглашения может принять новоизбранный президент США Дональд Трамп, передает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Почему США могут выйти из соглашения

Заместитель министра финансов Польши Павел Карбовник на мероприятии по случаю начала голосования страны в Совете ЕС сказал, что существует риск выхода США из соглашения в результате прихода к власти Трампа.

Кроме этого, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон отклонил просьбу администрации Джо Байдена включить в законопроект о расходах 24 миллиарда долларов на помощь Украине.

У нас есть новоизбранный президент, и мы собираемся подождать и принять указания нового главнокомандующего по всему этому, поэтому я не ожидаю, что сейчас будет предоставлено любое финансирование Украине,

– говорит Джонсон.

Павел Карбовник призвал Трампа рассказать о своих намерениях, чтобы ЕС имел время на разработку плана действий на случай непредвиденных обстоятельств.

Он также добавил, что в случае худшего сценария "мы, как ЕС, сделаем все возможное, чтобы гарантировать, что 50 миллиардов долларов поступят в Украину независимо от Трампа". По словам Карбовника, окончательная сумма кредита ЕС будет определена до конца года.

Ранее Майк Джонсон сообщил, что не планирует выносить на голосование 24 миллиарда долларов на помощь Украине. Кроме этого, он отметил, что Байдену якобы "не принадлежит принимать такие решения".