Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков, отметив, что Путин может играть с Трампом, хитрить и обманывать. Кремлевский диктатор, по его мнению, договоронепридантий.
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Путин нарушает все обещания
Путину очень сложно верить, ведь он многократно нарушил все международные нормы и взятые на Россию обязанности.
Он человек, который одержим властью. Она дает ему не только чрезвычайные богатства, но и продлевает жизнь. Поэтому Путин может договариваться с Трампом, но эти договоренности не будут стоить ничего,
– высказался Геннадий Гудков.
Он считает, что Запад должен иметь целью не только победить Россию, но и свергнуть режим Путина. Вероятно, это единственный способ достичь мира в Украине.
Интересно! Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что к переговорному процессу между Украиной и Россией должны присоединиться все страны коалиции "Рамштайн", чтобы создать единый дипломатический фронт, способный противостоять агрессору. По его мнению, это будет способствовать реализации взаимовыгодных инициатив, в частности в сфере природных ресурсов, что могут сделать политику Трампа более проукраинской.
Гудков отметил, что не стоит верить в договоренности с кремлевским диктатором. Путин согласится на перемирие только тогда, когда ему это будет выгодно, чтобы усилить свои военные возможности.
У него есть время на игры с Трампом, а вот у президента США нет, ведь его срок продлится всего 4 года, а Путин может быть у власти гораздо дольше. Ситуация тревожная. Трамп этого не понимает,
– сказал политик.
С Путиным невозможно договориться, ведь через несколько лет, по его словам, Россия любые соглашения может аннулировать.