Во время интервью, Рютте якобы предупредил Дональда Трампа о страшной угрозе со стороны Китая, Ирана и Северной Кореи. Политолог, президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной рассказал 24 Каналу, что генсек НАТО имеет положительный опыт в общении с новоизбранным президентом США еще при первой его каденции. По его мнению, Рютте может на равных говорить с Трампом.

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Стратегия Рютте

Олег Лесной считает, что Марк Рютте очень грамотно сформулировал опасность для Соединенных Штатов Америки. Команда Трампа говорит о том, что у США сейчас на первом месте отношения с Китаем, а дальше уже другие проблемы.

Он объяснил, что Рютте пытается доказать Трампу, что нет отдельных кейсов, то есть проблема российско-украинской войны напрямую влияет на отношения между США и Китаем, а также и на другие геополитические проблемы в мире. Говорится о политике Ирана, Северной Кореи и России.

Если эта связка сформируется в восприятии ситуации Трампом, то это будет хорошо, ведь он должен прийти к мысли, что надо решать эти вопросы глобально – не в одиночку,

– сказал политолог.

Активность европейских политиков

Лесной предположил, что европейские лидеры пытаются показать Трампу, предлагая ему различные варианты прекращения войны в Украине, что они могут взять на себя ответственность за безопасность в Европе. Однако, чтобы так было, должно продолжаться партнерство с США.

Трамп сейчас изучает ситуацию и формирует свою позицию. Первая его каденция показала, что исторические или очень важные вопросы он принимает самостоятельно и берет на себя за это ответственность. Я надеюсь, что для Украины это будет не катастрофично,

– высказался он.

Напомним, Марк Рютте отметил, что Украина нуждается в больше военной помощи, а не дискуссий о будущем мирном процессе. Он отметил, что приоритетом должно быть обеспечение Украины всем необходимым для достижения позиции силы перед переговорами с Россией.