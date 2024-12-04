Під час інтерв'ю, Рютте начебто попередив Дональда Трампа про страшну загрозу з боку Китаю, Ірану та Північної Кореї. Політолог, президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний розповів 24 Каналу, що генсек НАТО має позитивний досвід у спілкуванні з новообраним президентом США ще за першої його каденції. На його думку, Рютте може на рівних говорити з Трампом.

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Стратегія Рютте

Олег Лісний вважає, що Марк Рютте дуже грамотно сформулював небезпеку для Сполучених Штатів Америки. Команда Трампа говорить про те, що у США зараз на першому місці відносини із Китаєм, а далі вже інші проблеми.

Він пояснив, що Рютте намагається довести Трампу, що немає окремих кейсів, тобто проблема російсько-української війни напряму впливає на відносини між США та Китаєм, а також і на інші геополітичні проблеми у світі. Мовиться про політику Ірану, Північної Кореї та Росії.

Якщо ця зв'язка сформується у сприйнятті ситуації Трампом, то це буде добре, адже він має дійти до думки, що треба розв'язувати ці питання глобально – не поодинці,

– сказав політолог.

Активність європейських політиків

Лісний припустив, що європейські лідери намагаються показати Трампу, пропонуючи йому різні варіанти припинення війни в Україні, що вони можуть взяти на себе відповідальність за безпеку у Європі. Проте, щоб так було, має тривати партнерство із США.

Трамп зараз вивчає ситуацію та формує свою позицію. Перша його каденція показала, що історичні або дуже важливі питання він ухвалює самостійно і бере на себе за це відповідальність. Я сподіваюсь, що для України це буде не катастрофічно,

– висловився він.

Нагадаємо, Марк Рютте наголосив, що Україна потребує більше військової допомоги, а не дискусій про майбутній мирний процес. Він зазначив, що пріоритетом має бути забезпечення України всім необхідним для досягнення позиції сили перед переговорами з Росією.