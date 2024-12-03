Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг генсека Альянсу. Зазначається, що так Марк Рютте відповів на нещодавні слова президента України про "парасольку НАТО".

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Що Рютте відповів на заяву Зеленського

В інтерв'ю Sky News Володимир Зеленський заявив, що війна в Україні закінчиться тоді, коли неокуповані території нашої держави отримають захист під егідою НАТО.

Цю заяву президента України прокоментував Марк Рютте.

Дозвольте мені бути дуже чітким у цьому питанні. Я процитую Зеленського наприкінці лютого 2022 року, коли деякі країни запропонували доставити його літаком до Польщі. Він сказав, що йому не потрібно це, а натомість йому потрібні боєприпаси,

– сказав генеральний секретар НАТО.

За словами Рютте, союзники можуть сісти "за чашкою кави" та придумати безліч різних сценаріїв того, як може виглядати мир в Україні. Однак генсек НАТО вважає, що це не те, чого насправді потребує Україна.

Нам потрібно переконатися, що в Україні є те, що їй потрібно, щоб здобути позицію сили перед переговорами з Росією. Тобто більше військової допомоги і менше дискусій про те, яким міг би бути мирний процес,

– підсумував Марк Рютте.

До слова, раніше стало відомо, що Україна офіційно відмовилася від гарантій, що є замінниками членства нашої держави в НАТО. В МЗС наголосили, що лише вступ в Альянс дозволить боротися із шантажем Росії.