Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг генсека Альянса. Отмечается, что так Марк Рютте ответил на недавние слова президента Украины о "зонтике НАТО".

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Что Рютте ответил на заявление Зеленского

В интервью Sky News Владимир Зеленский заявил, что война в Украине закончится тогда, когда неоккупированные территории нашего государства получат защиту под эгидой НАТО.

Это заявление президента Украины прокомментировал Марк Рютте.

Позвольте мне быть очень четким в этом вопросе. Я процитирую Зеленского в конце февраля 2022 года, когда некоторые страны предложили доставить его самолетом в Польшу. Он сказал, что ему не нужно это, а взамен ему нужны боеприпасы,

– сказал генеральный секретарь НАТО.

По словам Рютте, союзники могут сесть "за чашкой кофе" и придумать множество различных сценариев того, как может выглядеть мир в Украине. Однако генсек НАТО считает, что это не то, в чем на самом деле нуждается Украина.

Нам нужно убедиться, что в Украине есть то, что ей нужно, чтобы получить позицию силы перед переговорами с Россией. То есть больше военной помощи и меньше дискуссий о том, каким мог бы быть мирный процесс,

– подытожил Марк Рютте.

К слову, ранее стало известно, что Украина официально отказалась от гарантий, которые являются заменителями членства нашего государства в НАТО. В МИД отметили, что только вступление в Альянс позволит бороться с шантажом России.