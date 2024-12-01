Об этом глава государства сказал 1 декабря во время встречи с новым руководством европейских институтов, сообщает 24 Канал. По словам президента, сейчас в СМИ наблюдается "много инсинуаций и спекуляций" относительно того, каким мог бы быть так называемый "зонтик НАТО" для Украины.

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Какой вариант приглашения в НАТО является реальным

Владимир Зеленский заявил, что в случае присоединения части территорий к НАТО, наше государство фактически признало бы, что остальные территории "уже якобы и не являются территорией Украины".

В то же время он добавил, что власть считает вполне реальным вариант, когда Украина становится членом НАТО, однако во время войны на нее не распространяется действие 5 статьи НАТО, согласно которой вся организация отвечает на агрессию против одного из ее членов.

Украина никогда на это не пойдет. Если это приглашение, то только полностью всех территорий. Но как мы говорили, мы понимаем, что 5 поправка не может действовать во время войны на всей территории Украины, потому что страны против рисков привлечения их в войну,

– подчеркнул президент Украины.

Он добавил, что сейчас активно обсуждаются якобы различные "форматы" обеспечения безопасности для Украины со стороны НАТО. Однако пока власть не получала соответствующих официальных предложений от Альянса.

К слову, ранее Зеленский неоднократно заявлял, что главу Кремля не устроит ни один мир, по условиям которого Украина будет оставаться независимой. Президент отмечал, что без НАТО Украина не будет иметь реального суверенитета, потому что Путин рано или поздно вернется.