По словам главы государства, главу Кремля не устроит ни один мир, по условиям которого Украина будет оставаться независимой, передает 24 Канал со ссылкой на интервью президента Sky News.

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Украинская независимость – кость в горле Путина

Зеленский подчеркнул, что для Путина независимость Украины равна проигрышу в этой войне. Это должны понимать Трамп, его команда, добавил политик.

Президент отметил, что в Европе и США есть те, кто не хотят понимать одной вещи: Путин не хочет украинской независимости, потому что в этом случае он будет лузером.

Зеленский четко объяснил, что без НАТО Украина не будет иметь реального суверенитета, потому что Путин рано или поздно вернется. Президент отметил, что это произойдет в ближайшие 10 лет после заключения мирного договора, в котором не будет предоставлено гарантий безопасности Украине.

К слову, глава государства поставил точку в вопросе обмена вступления в НАТО на оккупированные территории.