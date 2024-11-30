За словами глави держави, очільника Кремля не влаштує жоден мир, за умовами якого Україна залишатиметься незалежною, передає 24 Канал із посиланням на інтерв'ю президента Sky News.

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Українська незалежність – кістка у горлі Путіна

Зеленський підкреслив, що для Путіна незалежність України дорівнює програшу у цій війні. Це мають розуміти Трамп, його команда, додав політик.

Президент зазначив, що у Європі та США є ті, хто не хочуть розуміти однієї речі: Путін не хоче української незалежності, бо у цьому випадку він буде лузером.

Зеленський чітко пояснив, що без НАТО Україна не матиме реального суверенітету, бо Путін рано чи пізно повернеться. Президент зауважив, що це станеться у найближчі 10 років після укладання мирного договору, у якому не буде надано гарантій безпеки Україні.

До слова, глава держави поставив крапку у питанні обміну вступу до НАТО на окуповані території.