Глава держави в інтерв'ю для Sky News наголосив, що ніхто ніколи офіційно не пропонував Україні бути в НАТО тією чи іншою частиною її території, передає 24 Канал.

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Хороша пропозиція, яку ніхто не робив

Політик водночас зауважив, що такий крок дозволив би завершити гарячу стадію війни.

Він підкреслив, що можна прийняти до НАТО ту частину України, яку зараз контролює Київ. Однак запрошення до Альянсу треба робити Україні в її міжнародно визнаних кордонах.

Запрошення не можна давати частині України, тому, що тоді це означатиме визнання того, що лише ця територія є українською, а решта – Росією.

Юридично ми не маємо право визнавати окуповані території територіями Росії,

– наголосив президент.

Зеленський додав, що цього не буде робити і не може, бо це суперечить Конституції України.

Втім, глава держави впевнений, що аби зупинити бойові дії, необхідно швидко під зонтик НАТО взяти контрольовану урядом частину України. А далі решту територій повертати дипломатично.

До слова, президент прокоментував заклики на Заході посилити мобілізацію в Україні.