Про це заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News, повідомляє 24 Канал.

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Зеленський про дозвіл бити по Росії

Президент констатував, Україні була дуже сильно потрібна далекобійна зброя, коли Росія тільки почала наступ рік тому.

Зеленський наголосив, наша держава багато разів просила надати таку зброю. Зауважив, окупанти навіть не приховували своє групування, адже знали, що в нас немає можливості знищити їх.

Ми втратили людей, території, навіть ініціативу у певних моментах перед тим, як нам надали дозвіл на далекобійні удари. Чи це хороше рішення? Так! Чи воно є запізнілим? Так! Але чи цього достатньо? Звісно, що ні,

– підкреслив український лідер.

Також додав, у нас є військові цілі в Росії та на тимчасово окупованих територіях, де великі відстані. Україна знає, скільки ракет та далекобійних систем потрібно. Усе вже прийнято й записано в Плані перемоги, як посилити нашу державу перед ухваленням яких-небудь угод.

"Чи щось із цього нам надали наші партнери? Ні! Чому? Я не знаю. Але ми дякуємо Байдену, Стармеру та Макрону за ті рішення, які вже ухвалені. Цього недостатньо, але ці рішення є", – заявив президент.