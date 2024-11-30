Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью Sky News, сообщает 24 Канал.

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Зеленский о разрешении бить по России

Президент констатировал, Украине было очень сильно нужно дальнобойное оружие, когда Россия только начала наступление год назад.

Зеленский подчеркнул, наше государство много раз просило предоставить такое оружие. Заметил, оккупанты даже не скрывали свою группировку, ведь знали, что у нас нет возможности уничтожить их.

Мы потеряли людей, территории, даже инициативу в определенных моментах перед тем, как нам предоставили разрешение на дальнобойные удары. Хорошее ли это решение? Да! Является ли оно запоздалым? Да! Но достаточно ли этого? Конечно, что нет,

– подчеркнул украинский лидер.

Также добавил, у нас есть военные цели в России и на временно оккупированных территориях, где большие расстояния. Украина знает, сколько ракет и дальнобойных систем нужно. Все уже принято и записано в Плане победы, как усилить наше государство перед принятием каких-либо соглашений.

"Что-то из этого нам предоставили наши партнеры? Нет! Почему? Я не знаю. Но мы благодарим Байдена, Стармера и Макрона за те решения, которые уже приняты. Этого недостаточно, но эти решения есть", – заявил президент.