Также Запад получил призыв восстановить доверие к идее ядерного разоружения. Об этом заявило МИД Украины в заявлении по случаю 30-летия подписания Будапештского меморандума, передает 24 Канал.

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Развитие безопасности без учета интересов Украины провальное

30 годовщина со времени подписания Меморандума исполнится 5 декабря.

"Этот документ должен был обеспечить Украине гарантии безопасности, суверенитета и территориальной целостности в обмен на отказ от третьего в мире по потенциалу ядерного арсенала. Меморандум должен был стать значительным этапом в укреплении глобального ядерного разоружения и служить примером для других государств в отказе от ядерного оружия", – говорится в заявлении.

Однако в 2014 году Россия, которая была одним из гарантов безопасности, проигнорировала все и напала на Украину.

Будапештский меморандум не смог предотвратить агрессию Российской Федерации как государства, обладающего ядерным оружием, против Украины как государства, которое от своего ядерного арсенала отказалось; не были проведены даже предусмотренные документом консультации, которые Украина неоднократно пыталась инициировать,

– отметили в МИД.

Грубые нарушения Россией Будапештского меморандума подорвали доверие к идее ядерного разоружения – сейчас разные страны пытаются создать или расширить свои ядерные арсеналы, что является опасным для всего мира.

В МИД говорят, что Будапештский меморандум должен напоминать государствам евроатлантического сообщества о том, что развитие безопасности в Европе за счет интересов Украины, а не с их учетом, является провальным.

Украина призвала исправить ошибки и предоставить четкие гарантии безопасности, которые "соответствуют ее весомому вкладу в глобальное ядерное разоружение и поддержание международного мира и безопасности".

Реальная гарантия безопасности Украины – членство в НАТО

На фоне этого МИД обратилось к США, Великобритании, Франции, Китаю и всем государствам-участникам Договора о нераспространении ядерного оружия с призывом поддержать предоставление Украине действенных гарантий безопасности.

Мы убеждены, что единственной такой реальной гарантией безопасности для Украины, а также сдерживающим фактором для дальнейшей агрессии России против Украины и других государств, является только полноправное членство Украины в НАТО. Имея за плечами горький опыт Будапештского меморандума, мы не примем никакие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО,

– говорится в официальном заявлении МИД.

Приглашение Украины в НАТО избавит Кремль от иллюзий относительно возможности помешать евроатлантической интеграции Украины.

Там также отметили, что 30-летие подписания Будапештского меморандума – удобный случай для шага к присоединению Украины к Вашингтонскому договору.