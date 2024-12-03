Ранее глава украинского МИД Андрей Сибига написал письмо, в котором просил предоставить приглашение на вступление в Альянс уже 3 – 4 декабря на заседании министров иностранных дел НАТО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Члены Альянса не имеют консенсуса относительно вступления Украины в НАТО

Сибига в письме заявил, что приглашение устранит один из главных аргументов России для ведения войны – препятствование присоединиться к НАТО. А президент Зеленский на днях сказал, что передача территории, которая сейчас контролируется украинским правительством, "под зонтик НАТО" остановит "горячую фазу" войны.

Хотя Альянс и объявил, что Украина присоединится к его рядам и что это является "необратимым", он не установил никаких временных рамок для этого.

Сейчас среди 32 членов Альянса нет необходимого консенсуса. Так, некоторые, например, как Венгрия, открыто выступает против присоединения Украины к НАТО, а другие, например нынешние правительства США и Германии, говорят, что еще не пришло соответствующее время.

Нужны недели и месяцы, чтобы достичь консенсуса. Я не вижу, что это произойдет (3 – 4 декабря – 24 Канал), я был бы очень удивлен,

– сказал один из высокопоставленных дипломатов НАТО.

Он добавил, что на встрече 3 – 4 декабря будут обсуждать рост поддержки Украины, чтобы она имела "самую сильную возможную позицию" до 2025 года, "начав возможные переговоры".

"Лучший способ сделать это – увеличить деньги, боеприпасы и мобилизацию", – сказал анонимный чиновник