Раніше очільник українського МЗС Андрій Сибіга написав лист, у якому просив надати запрошення на вступ в Альянс уже 3 – 4 грудня на засіданні міністрів закордонних справ НАТО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Члени Альянсу не мають консенсусу щодо вступу України в НАТО

Сибіга у листі заявив, що запрошення усуне один із головних аргументів Росії для ведення війни – перешкоджання приєднатися до НАТО. А президент Зеленський днями сказав, що передача території, яка зараз контролюється українським урядом, "під парасольку НАТО" зупинить "гарячу фазу" війни.

Хоча Альянс й оголосив, що Україна приєднається до його лав і що це є "незворотним", він не встановив жодних часових рамок для цього.

Наразі серед 32 членів Альянсу немає необхідного консенсусу. Так, дехто, наприклад, як Угорщина, відкрито виступає проти приєднання України до НАТО, а інші, як-от нинішні уряди США та Німеччини, кажуть, що ще не прийшов відповідний час.

Потрібні тижні та місяці, щоб досягти консенсусу. Я не бачу, що це станеться (3 – 4 грудня – 24 Канал), я був би дуже здивований,

– сказав один з високопоставлених дипломатів НАТО.

Він додав, що на зустрічі 3 – 4 грудня обговорюватимуть зростання підтримки України, щоб вона мала "найсильнішу можливу позицію" до 2025 року, "розпочавши можливі переговори".

"Найкращий спосіб зробити це – збільшити гроші, боєприпаси та мобілізацію", – сказав анонімний чиновник