Деталі передає 24 Канал з посиланням на Reuters. Дата 3 – 4 грудня названа тому, що тоді відбудеться засідання міністрів закордонних справ НАТО.

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Вступ України до НАТО: про що написав Сибіга в листі

Ми вважаємо, що на цьому етапі запрошення має бути надане. Це стане адекватною відповіддю союзників на постійну ескалацію розв'язаної Росією війни, останньою демонстрацією якої є залучення десятків тисяч північнокорейських військ та використання України як полігону для випробування нової зброї. Я закликаю вас підтримати рішення про запрошення України до вступу в Альянс як один з результатів засідання міністрів закордонних справ НАТО 3 – 4 грудня 2024 року,

– мовиться в листі англійською.

Зустріч міністрів відбудеться в Брюсселі.

НАТО досі не надало Києву офіційного запрошення – запевнило тільки, що Україна на "незворотному шляху" до членства. Альянс не вказав і часових рамок, коли може завершитися цей незворотний шлях.

Консенсусу між 32 країнами – членами НАТО немає. А саме згода всіх потрібна, щоб прийняти до своїх лав нового члена.

Головний камінь спотикання – війна Росії проти України. Водночас саме запрошення України в НАТО є першим пунктом плану перемоги Зеленського.

"Україна заявляє: визнає, що не може вступити до НАТО, поки не закінчиться війна, але надання запрошення зараз продемонструвало б президенту Росії Владіміру Путіну, що одна з його головних цілей – не допустити, щоб Київ став членом НАТО, – не була досягнута", – підсумували журналісти.