Такі ракети можуть нести близько 500 кілограмів вибухівки, передає 24 Канал з посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Що відомо про виступ Сибіги на Радбезі ООН

Востаннє північнокорейські ракети вдарили по Броварах Київської області 13 листопада. За словами Сибіги, участь солдатів КНДР у війні проти України є новим рівнем ескалації.

Це реальна частина північнокорейської балістичної ракети KN-23, яка вразила Україну. Такі смертоносні ракети постійно падають на наших людей,

– каже міністр.

Сибіга вважає, що у відповідь на свою допомогу, Північна Корея хоче отримати від Росії технології для ракетних, ядерних та інших військових програм. На його думку, це може мати наслідки в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Міністр зазначає, що коли ми дозволимо Росії продовжувати агресію та залишатися безкарною, це створить ризики для глобальної безпеки, ядерної безпеки, навколишнього середовища, міграції та інших сфер.

Ймовірно, до кінця року Росія буде змушена активніше застосовувати війська КНДР. Це пов'язано з тим, що Путін усіма силами намагається витіснити українські війська з Курської області до інавгурації Дональда Трампа 20 січня.