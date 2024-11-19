24 Канал пише з посиланням на виступ постпреда Росії в ООН, що нібито є "символізм" у тому, що Велика Британія головує в Радбезі в листопаді 2024 року.

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Що сказав Небензя про Британію

Василь Небензя заявив, що минулої п'ятниці було 950 днів з того часу, коли тодішній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон відвідав Київ та нібито "переконав" Україну, що не треба зупинятись і буде західна підтримка.

Тут ми вже чітко знаємо, що саме він відмовив українців підписувати Стамбульську угоду, а тоді йшов мирний процес, який от-от мав зупинити це конфлікт. Як "акт доброї волі" з півночі Росія вивела свої війська, зокрема, з території поблизу Києва,

– цинічно двічі обманув Небензя.

За його словами, це нібито був шанс зупинити війну. Хоча Росія з Київщини пішла не сама – її вибили українські військові.

Також насправді весною 2022 року Росія пропонувала Україні так звану мирну угоду, яка нагадувала вимогу "капітуляції". Адже росіяни вимагали нейтралітету, скорочення армії та військової техніки, визнання так званих квазіреспублік та інше.

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Василь Небензня також надзвичайно цинічно назвав воєнні злочини росіян у Бучі "провокацією".

До конфронтації з Росією Україну підштовхує Велика Британія. Це саме з вини вашої країни (мовиться про Британію – 24 Канал) Україна зараз в цьому жахливому економічному положенні, втрачає свої території, щонайменше 4 регіони на додаток до Криму,

– сказав неправду Небензя.

Російський пропагандист в ООН додав, що нібито фронт на Донбасі "сипеться". Він звинуватив Британію у великих прибутках за ці роки на "стражданнях українців". Хоча насправді у трагічній загибелі українців винна виключно Росія, яка напала на Україну та веде загарбницьку війну.

Ба більше, Небензя звинуватив українців у крадіжці коштів, які США передали на війну. Хоча Міноборони України та Департамент оборони США дослідили використання військової допомоги та не виявили порушень.

Пропагандист також безпідставно звинуватив Британію у втручанні у справи України.