Те, як росія виправдовує поразки власної "втарой армії міра", 24 канал розповість у своєму матеріалі. Тільки це все буде нашою з вами таємницею, бо росія ж ніколи не програє.

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Перший "жесть добрай волі"

Вперше росія зазнала серйозної стратегічної поразки у війні з Україною лише трохи більше як через місяць після повномасштабного вторгнення 24 лютого – вже наприкінці березня.

Після провалу плану з бліцкригом і "взяттям Києва за 3 – 4 дні" в Київській області на цілий місяць затяглися важкі для обох сторін бої. Втім, завдяки героїзму українського війська саме Україна вийшла переможцем у цій битві.

Натомість росія, яка зазнала розгрому в Київській області та на Півночі України загалом, опинилася перед доволі очевидним вибором – відійти з цього напрямку або загробити ще більшу частину свого війська. Світлим розумом росіяни ніколи не виділялися, але для того, щоб не обирати другий варіант, клепки вистачило.

Найважливішим було питання, як це все подати своєму "насєлєнію", яке чекає лише перемоги та розширення імперії. Варто віддати належне кремлю: тоді, коли поразки для нього були ще не таким масовим явищем, варіант обрали не найгірший.

Про виведення військ з Київської, Чернігівської та Сумської областей оголосили голова тогочасної російської делегації на переговорах з Україною владімір медінський і заступник міністра оборони рф алєксандр фомін.

Зробили це доволі хитро: буцімто про це просто на переговорах у Туреччині домовилися зробити "для України, щоб зняти напругу". Втім, ця заява здивувала навіть представників української делегації. Тож схоже, що на переговорах, які щойно закінчилися, це питання навіть не обговорювалося.

"Ми робимо два кроки для деескалації конфлікту. Одну з позицій – щодо військової частини – оголосить заступник міністра оборони", – сказав тоді медінський.

Міністерство оборони росії схвалило рішення кардинально, в рази, скоротити військову активність на київському та чернігівському напрямках,

– повідомив фомін.

Згодом це закінчилося повною втечею росіян з Півночі України, а вусатий рот кремля дмітрій пєсков назвав це "жестом добрай волі". Про те, що це вимушений крок через тотальний розгром російських військ – не згадав.

Російська влада може ухвалити серйозні рішення під час переговорів, тому президент країни владімір путін наказав військам піти з регіону,

– переконував тоді пєсков.

Росіяни повністю вийшли з Київської області 2 квітня. Мабуть, це був останній раз у цій війні, коли пояснення росією власної поразки було продуманим і навіть таким, що могло б бути схожим на правду. Бодай для росіян.

"Она утонула"

Не минуло й двох тижнів, як пізно ввечері 13 квітня з’'вилися офіційні повідомлення: у Чорному морі після бойового ураження горить флагман чорноморського флоту росії ракетний крейсер "москва". Йому прогнозують, що це його остання ніч.

Так і сталося. Зранку 14 квітня стало відомо, що через детонацію боєкомплекту ліквідувати пожежу так і не вдалося – "москва" здійснила маневр зворотного спливання.

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Вже в ніч пожежі в міноборони росії підтвердили, що на крейсері "москва" виникла пожежа, через яку здетонував боєзапас, внаслідок чого корабель отримав серйозні пошкодження. Пізніше міноборони стверджувало, що крейсер "зберігає плавучість".

Через пошкодження корпусу, що виникли під час пожежі від детонації боєзапасу корабель втратив стійкість і затонув в умовах штормового хвилювання моря,

– лише згодом визнали в міноборони.

Можливе бойове ураження флагмана свого флоту росіяни всіляко заперечували. Мовляв, причина пожежі – звичайна недбалість екіпажу, який порушив техніку безпеки, а крейсер затонув не стільки через пожежу, скільки через сильний шторм, коли його намагалися відбуксирувати в окупований Крим.

До другої глобальної (передовсім психологічно) поразки всього за 2 тижні російська пропагандистська машина виявилася очевидно неготовою. Пояснювати свій провал публіці довелося на ходу. Та далі буде ще більше.

Крейсер "москва"



Російський ракетний крейсер, флагман чорноморського флоту росії, спущений на воду в 1979 році й потоплений українськими військовими 14 кітня 2022 року.



Екіпаж крейсера налічував майже 500 чоловік особового складу, більшість з яких втонули разом з кораблем. "Москва" мала можливість запускати одночасно 16 ракет.



Затоплення "москви" стало першим знищенням корабля такого розміру в бою з 1982 року, коли британська субмарина HMS Conqueror потопила аргентинський крейсер "Генерал Бельграно" під час Фолклендської війни.

Зажестилися знатно

Червень 2022 року видався дуже спекотним на всій території України. Та найспекотнішим був її малесенький клаптик – острів Зміїний площею трохи більш як 200 квадратних метрів у Чорному морі.

Це був справді пекельний місяць для всіх, хто в той час перебував на острові – для російських окупантів. Оскільки вони перетворили його буквально на суцільну військову базу, Збройні Сили України ледь не щодня завдавали руйнівних ударів по території острова.

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Зазнавши значних втрат як у техніці, так і в живій силі, у ніч проти 30 червня росіяни вирішили втікати з острова. Хоча це й було дуже болючим рішенням для них, оскільки через це вони втратили контроль за значною частиною акваторії Чорного моря.

Оскільки втеча була раптовою для самих росіян, хоч росія й намагається довести протилежне, пояснення такого рішення знову довелося вигадувати на ходу. Тож вирішили просто використати одну зі старих відмазок.

Міністерство оборони росії офіційно заявило, що втеча росіян зі Зміїного була ще одним "жестом доброї волі".

Тим самим світовій спільноті продемонстрували, що росія не перешкоджає зусиллям ООН для організації гуманітарного коридору з вивезення сільськогосподарської продукції з території України,

– наче мантру повторювало міноборони агресора.

Щоправда, російські війська так поспішали "зажеститися", що в страху позалишали на острові свою військову техніку. Вже наступного дня, попри "жест добрай волі", авіаударом вони намагалися її знищити, аби та не дісталася ЗСУ. Та як притаманно росіянам – поцілили в море.

Їм на допомогу прийшли Збройні Сили України. Зрозумівши, що мавпа ще довго гратиметься з гранатою, поки та не вибухне, українські воїни самі знищили залишки російської техніки ударом з "Байрактара".

"Мамочка, пора свалівать отсюда"

Раптові вибухи 9 серпня на аеродромі в Новофедорівці, що поблизу Саків в окупованому Криму, для росіян можна порівняти хіба що з вилитим на голову відром фекалій. За один день ефектом доміно розвалилася 8-річна мантра про "ісконнорускій" Крим.

Численні відео, на яких російські туристи масово тікають з окупованого півострова, прямо суперечать гаслу "тєпєрь хоть камні с нєба – ми на родінє", з яким росія окуповувала Крим у 2014 році. З'ясувалося, що звичайним росіянам Крим потрібен якраз до того моменту, поки каміння з неба не посипалося.

Крім того, вибухи на військовому аеродромі, за якими, як згодом офіційно заявив головнокомандувач Валерій Залужний, стояли Збройні Сили України, розвалили всі лякалки кремля про те, що Крим – це священна російська корова, за яку росія відповідатиме дуже жорстоко.

А насправді росія води в рот набрала й навіть не знала, як пояснити, що щойно відбулося. Втім, на фоні масової втечі росіян таки довелося щось пояснювати.

9 серпня на території аеродрому "Саки" в районі населеного пункту Новофедорівка на обвалованому майданчику зберігання відбулася детонація кількох авіаційних боєприпасів,

– пояснили під вечір вибухи в міністерстві оборони росії.

Там запевнили, що жодного вогневого впливу на боєприпаси не було. Дещо пізніше відомство сєргєя шойгу заявило "офіційну" причину пожежі – порушення техніки пожежної безпеки.

Як й у випадку з крейсером "москвою" в мережі почали жартувати, що хтось просто покурив у забороненому місці. Цей жарт став справжнім мемом і його підхопив навіть Президент України Володимир Зеленський.

Перегруповувалися, перегруповувалися, та не перегрупувалися

На початку вересня Збройні Сили України розпочали контрнаступ одразу за двома напрямками – на Південнобуському та на Ізюмському. Останній виявився настільки блискавичним та успішним, що цього не очікував ніхто, а особливо російські військові.

Вони масово почали втікати з Харківської області, а українці ледь не щогодини читали новини про звільнення нашими героїчними військовими нових населених пунктів – Балаклія, Куп'янськ, Ізюм…

Через масову втечу російських військових фронт на Сході України в буквальному сенсі посипався. Крім Харківщини, росіяни втекли й зі Сватового та Кремінної, що в Луганській області. До слова, там наші воїни теж змогли пробити лінію оборони ворога й перейти через річку Сіверський Донець.

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Власне безсилля та неймовірний героїзм українських воїнів кинув у паніку росіян – від рядових військових на лінії фронту й до керівництва держави в кремлі. Три дні там не могли придумати, як пояснити росіянам свій найбільший провал не лише з моменту повномасштабного вторгнення в Україну, а, можливо, загалом у сучасній історії.

Лише на четвертий день фактичної втрати контролю за Харківською областю в міноборони росії заявили, що вони вирішили перегрупувати свої війська, що перебувають у районах Балаклії та Ізюму, для нарощування зусиль на Донецькому напрямку, щоб досягти заявлених цілей "спеціальної військової операції" зі звільнення Донбасу.

З цією метою протягом трьох діб проведено операцію зі згортання та організованого перекидання ізюмсько-балаклійського угруповання військ на територію "донецької народної республіки". У ході цієї операції проведено низку відволікаючих та демонстраційних заходів із позначенням реальних дій військ,

– заявили росіяни.

Провал росії та успіх Збройних Сил України були настільки блискавичними й раптовими, що справді можна було б повірити в те, що росіяни самі більш-менш організовано відійшли, як це було в кінці березня після розгрому в Київській області.

Втім, між цими двома випадками є одна величезна відмінність – у звільнених містах і селах Харківщини росіяни позалишали після себе без перебільшення сотні одиниць техніки. Так швидко їм доводилося тікати. Погодьтесь: плановий відступ навряд передбачає подарунок ворогу сотень одиниць техніки, якою він тепер буде тебе нищити.

Росіяни покинули техніку на Харківщині й утекли: дивіться фото