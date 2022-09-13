Як це може вплинути на війну в Україні, чому росія виявилась безсилою, а ОДКБ умила руки, розбирався 24 канал.

До теми Ердоган знову підступно встромив ніж у зад путіну

Що відбулося

Єреван звинуватив Баку в обстрілах власної території з артилерії, мінометів та БПЛА, зокрема, підкреслювалося, що удари прийшлись як по військовій, так і цивільній інфраструктурі.

У Азербайджані, звісно, мали свій погляд на нічні події. Баку назвав свої дії відплатою за "вірменську політику військового авантюризму та реваншизму". Також міноборони Азербайджану констатували, що у серпні та вересні позиції азербайджанської армії у Нагірному Карабасі постійно перебували під обстрілами та стали об'єктом диверсій з боку вірменських військ.

Наскільки можемо судити, Азербайджан не сподобалися темпи евакуації вірменських проксі з Карабаху, а останньою краплею стали спроби мінування територій. У відповідь азербайджанці завдали удари по території Вірменії. Бої тривали всю ніч, а вранці було оголошено про перемир'я.

Важливо. За словами вірменського прем'єра Нікола Пашиняна, у боях в ніч проти 13 вересня загинули мінімум 49 вірменських вояків. Азербайджан про свої втрати не повідомляв.

"Взагалі не хочу їхати з Нагірного Карабаху, з Лачина"

Чи це перше загострення після завершення Другої Карабаської війни? Ні, після 10 листопада 2020 року в Нагірному Карабасі регулярно відбувалися збройні сутички різної інтенсивності.

Найбільш гарячі з них були у листопаді 2021 року та в березні 2022 року. Вони відбувалися за схожим сценарієм – вірмени "взагалі не хотіли їхати з Нагірного Карабаху, з Лачина", а азербайджанці та їх "байрактари" їх до цього спонукали.

Чому це важливо

Азербайджан здійснив атаку на суверенну територію Вірменії, раніше бойові дії здебільшого обмежувалися лише Нагірним Карабахом. Ця територія була окупована Вірменією внаслідок Першої Карабаської війни (за активної підтримки росії), але після поразки у другій війні за Нагірний Карабах вірмени змушені були почати процес евакуації невизнаного світом анклаву відповідно до домовленостей від 10 листопада 2020 року.

Посередником виступила росія, майже 2000 вояків якої мали стати такими собі "гарантами" безпеки та виконання домовленостей. Звісно, цими завданнями росіяни особливо не переймалися й намагалися затягнути процес відновлення суверенітету Азербайджану над регіоном, відверто граючи на боці Вірменії, своєї союзниці по ОДКБ.

Дійшло до того, що в липні 2022 року президент Азербайджану Ільхам Алієв виступив з різкою заявою, в якій прямо звинуватив росію в тому, що та саботує мирні домовленості та спонукає вірменську армію залишатися у Нагірному Карабасі.

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Слова Алієва були почуті. Азербайджан наприкінці серпня 2022 року встановив контроль над стратегічним Лачинським коридором – єдиною дорогою, яка сполучає Вірменію і невизнану "Нагірно-Карабаську республіку". До того він був під контролем росіян.

А що росія та ОДКБ

Нічого.

Нічні події 13 вересня 2022 року засвідчили, що механізм ОДКБ (Організації Договору про колективну безпеку) зламався, а, може, ніколи й не працював. Ще в травні 2022 року на саміті цієї організації стався кумедний епізод, коли Пашинян жорстко пройшовся про лукашенку, який пафосно заявляв про єдиний фронт ОДКБ.

На жаль, ми не можемо сказати, що організація реагувала так, як очікувала Республіка Вірменія,

– гірко зауважив Пашинян 16 травня 2022 року, сидячи за кумедним мегаломанським столом.

І мав рацію, за 5 місяців ОДКБ знову його зрадила.

Одразу після "привіту з Баку" вірменський прем'єр Нікол Пашинян зателефонував путіну, а також звернувся по допомогу до росії та ОДКБ, а ще – НАТО. У відповідь йому порекомендували "терпіти та залишатися на зв'язку". Ну, а в НАТО висловили занепокоєння.

Таким чином, росія умила руки та зрадила свого союзника. Так сталося 2020 року, так відбулося і зараз. Азербайджан своєю чергою показав, що не боїться росіян та робить все, щоб відновити суверенітет над своєю територією – Нагірним Карабахом, думка путіна його не цікавить.

Ба більше, нині путін останній місяць запопадливо заграє з Азербайджаном і виступає в ролі того, хто ніби тисне на Єреван, щоб той забирався чим швидше з Нагірного Карабаху (тобто, виконував домовленості від 10 листопада 2020 року, гарантом яких є росія). Це позиція слабого й немічного.

Дійсно, росія нині не лише зав'язла в Україні, але й втратила стратегічну ініціативу. А тепер ще й втрачає свій вплив на Кавказі й ширше – у всьому колишньому срср. Азербайджан, на відміну від Грузії та Молдови, виявився до цього готовим.

Чим важливі ці події для України

Азербайджан показав, як треба рахуватися з росіянами (ніяк) та вказав шлях правильної деокупації своїх територій. Україна має використати досвід Азербайджану у ході звільнення Луганська, Донецька та Криму.

Загострення між Азербайджаном та Вірменією: хто встиг зателефонувати Путіну – дивіться відео: