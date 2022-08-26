Лачин через майже 3 десятиліття повернувся під контроль Азербайджану

російські "миротворці" почали демонтувати свої блокпости на в'їзді у Лачинський коридор. Вони переходять на іншу дорогу.

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Місцеве вірменське населення вже почало покидати населені пункти. Залишаючи місто, вірмени розкопують могили й забирають рештки своїх близьких. У Вірменії обіцяють переселенцям надати тимчасове житло,

– мовиться у повідомленні.

Під контроль Азербайджану перейшло місто Лачин (Бердзор) та села Забух і Сус. Вони перебували під окупацією з 1992 року.

"26 серпня ми повернулися в місто Лачин. Азербайджанська армія дислокується в місті Лачин. Взято під контроль села Забух і Сус. Я вітаю всіх жителів Лачина і азербайджанського народу з цим святом. Хай живе Лачин! Хай живе Азербайджан", – наголосив президент Ільхам Алієв.

У звільнених населених пунктах поселять азербайджанців, які покинули свої домівки у 1990-х роках.

Зауважимо, що коридор розташований у Лачинському районі Азербайджану, однак з 1992 року його контролює невизнана республіка. Наразі Лачинський коридор є єдиним сполученням між Вірменією та Нагірним Карабахом. У 2020 році Азербайджан зобов'язався побудувати нову дорогу.

Повернення Лачина було одним з пунктів мирного договору

Лачин – це місто, яке розташоване на південно-західному схилі Карабаського хребта. Саме з нього починається Лачинський коридор довжиною близько 6 кілометрів.

У 2020 році, коли ситуація в Нагірному Карабасі загострилася, Вірменія та Азербайджан підписали мирний догорів за посередництва росії. Згідно з ним, Лачинський коридор перейшов під контроль Баку. До 26 серпня там перебували російські "миротворці".

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