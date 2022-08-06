Крім цього, азербайджанці встановили контроль над висотами, які оточують гору Буздух. Про це в Азербайджані заявили сьогодні, 6 серпня.

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Азербайджан взяв гору Буздух

Буздух височіє неподалік від села Ванк, яке розміщене на перетині Кельбаджарського та колишнього Агдереського районів Азербайджану. Висота гори становить 2 374 метри.

У результаті уточнень, здійснених нашими підрозділами на території, гора Буздух і прилеглі висоти перейшли під контроль азербайджанської армії,

– мовиться у повідомленні відомства.

У невизнаному Нагірному Карабасі знову бої

Так зване "міноборони" невизнаної Нагірно-Карабаської республіки заявило, що Азербайджан порушив режим тиші та атакував їхні позиції. У росії також заявили про прильоти "у зоні відповідальності їхніх миротворців".

Азербайджану не сподобалися висловлювання Вірменії щодо Лачинського району – їх розцінили грубе втручання у внутрішні справи Азербайджану. Тож була оголошена антитерористична операція "Відплата". Очільники так званої "НКР" заявили про загиблих та поранених, Азербайджан повідомляв про гибель одного військового.

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