Кроме этого, азербайджанцы установили контроль над высотами, которые окружают гору Буздух. Об этом в Азербайджане заявили сегодня, 6 августа.

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Азербайджан взял гору Буздух

Буздух возвышается неподалеку от села Ванк, расположенного на пересечении Кельбаджарского и бывшего Агдереского районов Азербайджана. Высота горы составляет 2 374 метра.

В результате уточнений, осуществленных нашими подразделениями на территории, гора Буздух и близлежащие высоты перешли под контроль азербайджанской армии,

– говорится в сообщении ведомства.

В непризнанном Нагорном Карабахе снова бои

Так называемое "минобороны" непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило, что Азербайджан нарушил режим тишины и атаковал их позиции. В россии также заявили о прилетах "в зоне ответственности их миротворцев".

Азербайджану не понравились высказывания Армении относительно Лачинского района – их расценили как грубое вмешательство во внутренние дела Азербайджана. Так что была объявлена антитеррористическая операция "Возмездие". Руководители так называемой "НКР" заявили о погибших и раненых, Азербайджан сообщал о гибели одного военного.

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