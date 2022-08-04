О конфликте в Нагорном Карабахе 24 каналу сообщил консультант Института стратегических исследований Иван Ус. По его словам, россия сейчас не заинтересована в обострении в этом регионе. А неудачи оккупантов на войне с Украиной позволили Азербайджану действовать смелее.

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россия теряет свои позиции в Нагорном Карабахе

Иван Ус отмечает, что до 2020 года ситуация в Нагорном Карабахе была очень удобной для кремля: там были постоянные переговоры еще с 1994 года, а россия была главным игроком и так называемым "гарантом мира", без которого не решался ни один вопрос.

Впоследствии в регионе одной из ведущих сил стала Турция, решившая изменить баланс сил. Во многом благодаря ей Азербайджан в 2020 году активизировал военные действия и смог вернуть часть утраченных в 1994 территорий. В конце концов, они подписали мир, по которому россия все равно была "гарантом" с определенными обязательствами.

Неудачи "второй армии мира" сделали ситуацию еще более острой. Ус отмечает, что именно Азербайджан – первое после Украины постсоветское государство, которое начало в своей риторике нападать на россию.

Еще несколько месяцев назад они предприняли определенные шаги, чтобы вернуть эти территории. Тогда на сайте минобороны россии вышло заявление, что Азербайджан якобы нарушает договоренности. Но ответ был очень интересным: они четко указали, что эта территория – земли Азербайджана, и попросили россию не совершать ошибок в географических названиях.

Впоследствии оккупанты написали, что все стороны договорились между собой и отошли на предыдущие позиции. Но в Азербайджане подчеркнули, что никто не отходил, а названия "Нагорный Карабах" не существует. Потому что это земли Азербайджана.

"Сейчас Азербайджан снова обвинил россию, что она не выполняет обязательства как "гаранта мира". Ведь провокации шли из зоны, за которую отвечает россия. Фактически Азербайджан демонстрирует миру, что россия уже не та, какой была раньше; что не так ее боится. Это – очередное напоминание россии, что она теряет позиции. По крайней мере, в том регионе", – отметил Иван Ус.

Как ситуация в Нагорном Карабахе повлияет на россию – объясняет Иван Ус: смотрите видео

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