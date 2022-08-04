Про конфлікт в Нагірному Карабасі 24 каналу повідомив консультант Інституту стратегічних досліджень Іван Ус. За його словами, росія зараз не зацікавлена у загостренні в цьому регіоні. А невдачі окупантів на війні з Україною дозволили Азербайджану діяти сміливіше.

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росія втрачає свої позиції у Нагірному Карабасі

Іван Ус наголошує, що до 2020 року ситуація в Нагірному Карабаху була дуже зручною для кремля: там були постійні перемовини ще з 1994 року, а росія була головним гравцем та так званим "гарантом миру", без якого не вирішувалося жодне питання.

Згодом в регіоні однією з провідних сил стала Туреччина, яка вирішила змінити баланс сил. Багато в чому завдяки їй Азербайджан у 2020 році активізував військові дії і зміг повернути частину втрачених у 1994-му територій. Зрештою вони підписали мир, за яким росія все одно була "гарантом" з певними зобов'язаннями.

Невдачі "другої армії світу" зробили ситуацію ще гострішою. Ус наголошує, що саме Азербайджан – перша після України пострадянська держава, яка почала у своїй риториці нападати на росію.

Ще кілька місяців тому вони зробили певні кроки, щоб повернути ці території. Тоді на сайті міноборони росії вийшла заява, що Азербайджан нібито порушує домовленості. Але відповідь була дуже цікавою: вони чітко вказали, що ця територія – землі Азербайджану і попросили росію не робити помилок в географічних назвах.

Згодом окупанти написали, що усі сторони домовилися між собою та відійшли на попередні позиції. Але в Азербайджані наголосили, що ніхто не відходив, а назви "Нагірний Карабах" – не існує. Бо це – землі Азербайджану.

"Зараз Азербайджан знову звинуватив росію, що вона не виконує зобов'язання як "гаранта миру". Адже провокації йшли із зони, за яку відповідає росія. Фактично Азербайджан демонструє світові, що росія вже не та, якою була раніше; що не так її боїться. Це – чергове нагадування росії, що вона втрачає позиції. Принаймні в тому регіоні", – зазначив Іван Ус.

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