російські окупанти разом зі своїми посіпаками вирішили атакувати позиції Азербайджану в Нагірному Карабасі. Залишати таку підлість та вбивство свого військового азербайджанці не збираються та налаштовані до дуже рішучих дій.

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Оголошення антитерористичної операції та яка причина такого кроку

Міністерство оборони Азербайджану повідомило, що 3 серпня незаконні збройні формування невизнаної квазіреспубліки Нагірний Карабах вчинили диверсійно-терористичний акт проти солдатів азербайджанської армії. Атака була здійснена на території, де дислокується "миротворчий контингент" російської армії.

Повідомляється, що внаслідок терористичної атаки загинув військовий Азербайджану Анар Рустам Казімов. Також збройні формування квазіреспубліки намагалися захопити Киргизький пагорб та облаштувати там свої позиції.

"В результаті проведеної підрозділами азербайджанської армії операції у відповідь "Реванш" було взято під контроль Киргизький пагорб, а також Сарібаба по Карабахському хребту Малокавказького хребта і ряд інших важливих командних висот. . На цей час наші підрозділи проводять інженерні роботи з облаштування нових позицій та будівництва доріг підведення", – йдеться у повідомленні.

Азербайджанці вдарили по бойових позиціях сил квазіреспубліки, знищили і поранили велику кількість живої сили противника, бойову техніку, гаубиці та боєприпаси.

Демілітаризація цих територій, повне виведення звідти вірменських військ і роззброєння незаконних вірменських збройних формувань абсолютно необхідні,

– заявили в Міноборони Азербайджану.

Бойовиків квазіреспубліки попередили, що на будь-які їхні дії буде дуже рішуча та жорстка відповідь.

ЄС просить сторони помиритися

Євросоюз просить Вірменію та Азербайджан знайти спільну мову та помиритися. Відповідну заяву зробив Тойво Клаар, спеціальний представник ЄС з Південного Кавказу та кризи в Грузії.

"ЄС прагне поглиблення своєї участі у мирному процесі, ми займаємось цим на кількох рівнях. Важливо знизити ескалацію і не втратити історичну можливість перевернути сторінку десятиліть розбрату", – написав він на своїй сторінці у твітері.

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