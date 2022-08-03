российские оккупанты вместе со своими приспешниками решили атаковать позиции Азербайджана в Нагорном Карабахе. Покидать такую подлость и убийство своего военного азербайджанцы не собираются и настроены на очень решительные действия.

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Объявление антитеррористической операции и какова причина такого шага

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что 3 августа незаконные вооруженные формирования непризнанной квазиреспублики Нагорный Карабах совершили диверсионно-террористический акт против солдат азербайджанской армии. Атака была совершена на территории, где дислоцируется миротворческий контингент российской армии.

Сообщается, что в результате террористической атаки погиб военный Азербайджана Анарий Рустам Казимов. Также вооруженные формирования квазиреспублики пытались захватить Кыргызский холм и обустроить там свои позиции.

"В результате проведенной подразделениями азербайджанской армии ответной операции "Реванш" был взят под контроль Кыргызский холм, а также Сарыбаба по Карабахскому хребту Малокавказского хребта и ряд других важных командных высот. В настоящее время наши подразделения проводят инженерные работы по обустройству новых позиций и строительству дорог подвода", – говорится в сообщении.

Азербайджанцы ударили по боевым позициям сил квазиреспублики, уничтожили и ранили большое количество живой силы противника, боевую технику, гаубицы и боеприпасы.

Демилитаризация этих территорий, полный вывод оттуда армянских войск и разоружение незаконных армянских вооруженных формирований совершенно необходимы,

– заявили в Минобороны Азербайджана.

Боевики квазиреспублики предупредили, что на любые их действия будет очень решительный и жесткий ответ.

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