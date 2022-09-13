Турецький "контрудар"

Не минуло й тижня, як Ердоган підтримав путіна у його зерновому шантажі. Заявивши, що зернову угоду можна переглянути і вона не працює так, як передбачалося.

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Може тому, що путін цим шантажем хоче домогтися збільшення російського експорту, наприклад, добрив, а Ердоган думає, що і тут він може бути посередником і заробити. Нічого особистого, тільки бізнес. І не важливо для Ердогана, що зернова угода дуже важлива для України й української економіки. Хоча ні, якраз важлива, бо тоді шантаж буде ефективніший.

А потім сталася блискавична операція ЗСУ в Харківській області. І посипалась російська армія. І це побачив Ердоган. І вирішив, що це найкращий час для свого удару. В результаті Азербайджан почав атаку на Вірменію. Розуміючи, що саме в цей час росія не може дозволити собі втрутитися. Що саме в цей час не важливо – є Вірменія членом ОДКБ чи не є. Нема можливості у росіян прийти на поміч. росія не може собі дозволити ще одну військову ганьбу. Вона і одну не дуже може собі дозволити. А тут перспектива двох одночасно.

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російська армія така могутня, що ії могутність зараз помітна усім навколо. Для цього не потрібно навіть сідати на найбільше колесо у Європі. Цю могутність видно і з-під Херсону, і з Анкари, і з Баку. І з Єревану видно. І зараз Ердоган одним ударом виставляє на посміховисько не тільки путіна і російських генералів, але й ОДКБ – конкурента свого впливу у Середній Азії, що заважає йому будувати тюркський мир. ОДКБ, який виявився точно не аналогом НАТО. Цікаво, чи буде на найближчій зустрічі з лідером Китаю путін благати Сі витягти у нього з заду ніж Ердогана.

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Звісно, в цій ситуації не позаздриш Пашиняну. Вірменська армія не може на рівних протистояти силам Азербайджану, за якими стоїть спільний друг Ердоган. Вірмени критично залежать від росії. І через це тиждень тому Пашинян, як цуцик, бігав за путіним у владивостоці, склавши компанію лідеру хунти з М'янми, демонструючи на економічному форумі, що ніякої ізоляції росії нема. Не допомогло.

Тож якщо знову побачите, що путін якось криво сидить за столом, то можемо тепер з впевненістю сказати. Сидіти рівно йому заважає ніж Ердогана.

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