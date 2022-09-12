терористи підвищують ставки

Передбачувано, але вибір категорій об'єктів свідчить, що росіяни прорахувалися. Справа в тому, що удари по таких об'єктах серйозно порушують питання про загрози для цивільного населення іншого рівня, більш глобального. Адже пошкодження критичної інфраструктури у зимовий період – це загроза не сотням, тисячам, а сотням тисяч цивільних.

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А це – гуманітарна криза, яка може мати масштаби катастрофи навіть більша за ті, що ми спостерігали останні майже сім місяців. Гуманітарна криза, запобігти якій можна лише одним методом: дати зрозуміти окупантам, що нас кордони можуть не зупинити.

Рівносильна відповідь

Авжеж, я маю на увазі не захід на територію росії, це нам зовсім не потрібно, а ось удар у відповідь, те, про що ми дискутуємо з 24 лютого... Зупинити удари російських окупантів по цивільних об'єктах може тільки тотальна загроза їхнім військовим об'єктам.

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Вирішення цього питання має бути не просто оперативним, а й цілком адекватно сприйняте нашими міжнародними партнерами. Адже росія справді може влаштувати Україні дуже холодну зиму, яку не переживе багато хто. Час відповідати по їх території.

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