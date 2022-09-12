Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. На Харківщині ще тривають роботи над відновленням електропостачання.

Важливо ЗСУ зайшли в Ізюм та вийшли на кордон з росією, удар по ТЕЦ: головне за 200 день війни

У росіян паніка

Денисенко зазначив, що в росіян паніка, а отже стріляти по ТЕЦ вони почали зарано. У вересні, а не в листопаді – грудні в період опалювального сезону. Останніми днями взагалі була не характерна для росіян історія, коли приблизно половина всіх пропагандистських каналів змушена була закрити коментарі.

Коментували навіть не "укроботи", як вони кажуть, а справжні росіяни. Тригером стало привітання путіна Чарльзу ІІІ, новому королю Великої Британії. Найлегше з того, що можна цитувати – це "Ти б ще Гітлера привітав",

– зауважив радник міністра внутрішніх справ.

Росіяни перебили цю тему

Він продовжив, що росіяни були змушені перебити цю тему. Нині в російському інтернет-сегменті ні слова не мовиться про відступ з Балаклії, Ізюму. Тепер там радість, що "знищили критичну інфраструктуру хохлів".

"Так вони збили інформаційну негативну для себе хвилю", – наголосив Денисенко.

До таких ударів Україна готувалась

Радник міністра внутрішніх справ додав, що Україна готувалась до подібних ударів. ЗСУ, ППО готові до цього. Зокрема, 11 вересня було випущено 11 ракет, 9 з яких збили.

Відбувається навчання, злагодження між енергетиками, працівниками муніципальних служб, представниками ДСНС тощо для того, щоб розуміти, що робити в критичних ситуаціях, які теоретично можуть статися й у майбутньому,

– підкреслив він.

Денисенко підсумував, що енергетична система будувалась з високим запасом надійності, тож зробити колапс у всій країні їм буде дуже важко. Та й росіяни повинні пам'ятати, що нам під силу повторити те, що було в Саках і Джанкої.

Денисенко про те, що росіянам не вдасться зробити колапс зі світлом: дивіться відео

Удар по ТЕЦ у Харкові: що відомо