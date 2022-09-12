Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. На Харківщині ще тривають роботи над відновленням електропостачання.
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У росіян паніка
Денисенко зазначив, що в росіян паніка, а отже стріляти по ТЕЦ вони почали зарано. У вересні, а не в листопаді – грудні в період опалювального сезону. Останніми днями взагалі була не характерна для росіян історія, коли приблизно половина всіх пропагандистських каналів змушена була закрити коментарі.
Коментували навіть не "укроботи", як вони кажуть, а справжні росіяни. Тригером стало привітання путіна Чарльзу ІІІ, новому королю Великої Британії. Найлегше з того, що можна цитувати – це "Ти б ще Гітлера привітав",
– зауважив радник міністра внутрішніх справ.
Росіяни перебили цю тему
Він продовжив, що росіяни були змушені перебити цю тему. Нині в російському інтернет-сегменті ні слова не мовиться про відступ з Балаклії, Ізюму. Тепер там радість, що "знищили критичну інфраструктуру хохлів".
"Так вони збили інформаційну негативну для себе хвилю", – наголосив Денисенко.
До таких ударів Україна готувалась
Радник міністра внутрішніх справ додав, що Україна готувалась до подібних ударів. ЗСУ, ППО готові до цього. Зокрема, 11 вересня було випущено 11 ракет, 9 з яких збили.
Відбувається навчання, злагодження між енергетиками, працівниками муніципальних служб, представниками ДСНС тощо для того, щоб розуміти, що робити в критичних ситуаціях, які теоретично можуть статися й у майбутньому,
– підкреслив він.
Денисенко підсумував, що енергетична система будувалась з високим запасом надійності, тож зробити колапс у всій країні їм буде дуже важко. Та й росіяни повинні пам'ятати, що нам під силу повторити те, що було в Саках і Джанкої.
Денисенко про те, що росіянам не вдасться зробити колапс зі світлом: дивіться відео
Удар по ТЕЦ у Харкові: що відомо
- Росіяни ракетами вдарили по об'єктах критичної інфраструктури під Харковом. Зокрема, по Харківській ТЕЦ-5.
- Володимир Зеленський відреагував на цю атаку. Президент України сказав, що ми можемо бути без світла чи газу, без їжі чи води, але без росіян.
- Ігор Терехов прокоментував ситуацію в місті після удару росіян по енергетичній інфраструктурі. За словами міського голови, у Харкові немає світла й води.