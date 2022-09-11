Радник глави ОП Михайло Подоляк назвав удари то ТЕЦ проявом тероризму росії. Держава-агресорка хоче залишити мирних громадян без світла й тепла.

Важливо У кількох областях зникло світло: окупанти вдарили по критичній інфраструктурі

Така боягузлива "відповідь" за втечу власної армії з поля бою,

– написав Подоляк.

Влучили двома ракетами

Загарбники двома крилатими ракетами поцілили по об'єктах критичної інфраструктури під Харковом.

Заступник глави ОП Кирило Тимошенко зазначив, що зараз на місці працюють пожежники. Енергетики працюють над відновленням роботи систем критичної інфраструктури. Зокрема, аби електроенергія якнайшвидше з'явилась в лікарнях та інших життєвоважливих об'єктах. Громади, де поки немає світла, будуть заживлені найближчим часом.

В областях перебої зі світлом

Близько 19:15 в Україні оголосили повітряну тривогу. У Павлограді та в Харкові пролунали вибухи. Крім того, звуки вибухів чули й в Кременчуці, однак спрацювала ППО.

Згодом у кількох регіонах повідомили про перебої або про повну відсутність світла. Зокрема, у Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та частково Донецькій областях.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що окупанти вдарили по місту.

Крім світла, є проблеми з водопостачанням у Харкові. Укрзалізниця повідомила про затримку кількох поїздів. Однак рятувальники та комунальні служби ліквідовують наслідки удару та працюють над відновленням електропостачання.

По всій території Сумської області відбулося падіння напруги. Глава ОВА Дмитро Живицький застеріг, що можливі атаки окупантів по об'єктах енергозабезпечення в Україні.

На Полтавщині також працюють над відновленням світла.

До речі, загалом за вечір росіяни випустили по Україні 11 ракет, але 9 з них вдалось збити силам ППО. На території Дніпропетровщини збили 5 ракет Х-101 та 2 ракети "Калібр". Крім того, ще 2 ракети ворога збили на Полтавщині.

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