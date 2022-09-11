9 ворожих ракет вдалося збити силам ППО. Більшість із них збили на території Дніпропетровської області.

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Успішна робота ППО

В агонії на тлі контрнаступу ЗСУ росія запустила 11 крилатих ракет. На Дніпропетровщині сили ППО збили 5 ракет Х-101 та 2 ракети "Калібр".

Крім того, підрозділи Повітряних Сил ЗСУ знищили ще 2 ракети ворога на Полтавщині.

У кількох областях були перебої зі світлом

Близько 19:15 майже по всій території України оголосили про повітряну тривогу. У Павлограді та в Харкові пролунали вибухи. Крім того, звуки вибухів чули й в Кременчуці, але, як ми вже знаємо, це результат роботи ППО.

Після вибухів у кількох областях повідомили про перебої або про повну відсутність світла. Мова йде про: