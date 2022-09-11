Повітряну тривогу оголосили близько 19:00. Станом на 20:16 вона триває досі.

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В кількох областях зникло світло

Близько 20:00 в низці телеграм-каналів почали повідомляти про перебої або повну відсутність світла в кількох областях, зокрема:

Полтавські області;

Харківські області;

Сумській області;

Дніпропетровській області.

За словами місцевих жителів, у Дніпрі трапилися перебої зі світлом. В деяких районах обласного центру електрика є частково, в передмісті ж вона повністю зникла.

Про таку ж ситуацію повідомляють харків'яни. Своєю чергою, жителі Лозової скаржаться на повну відсутність світла.

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