Повітряну тривогу оголосили близько 19:00. Станом на 20:16 вона триває досі.
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В кількох областях зникло світло
Близько 20:00 в низці телеграм-каналів почали повідомляти про перебої або повну відсутність світла в кількох областях, зокрема:
- Полтавські області;
- Харківські області;
- Сумській області;
- Дніпропетровській області.
За словами місцевих жителів, у Дніпрі трапилися перебої зі світлом. В деяких районах обласного центру електрика є частково, в передмісті ж вона повністю зникла.
Про таку ж ситуацію повідомляють харків'яни. Своєю чергою, жителі Лозової скаржаться на повну відсутність світла.
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