Близько 19:15 в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Вже о 19:58 Дмитро Лунін повідомив, що ППО збила ракету.

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Кременчуцький район. Сили ППО збили ворожі ракети. Залишаємося в укриттях! Віримо в ЗСУ,

– мовиться у повідомленні.

Українців закликають не нехтувати сповіщеннями повітряної тривоги. Коли повідомляють про небезпеку, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.

Окупанти вдарили по критичній інфраструктурі України

Під час масштабної повітряної тривоги увечері 11 вересня росіяни вдарили по критичній інфраструктурі України. Як наслідок – у низці областей зникло світло.

Про перебої або повну відсутність світла сповіщають жителі: