Лише за попередню добу ліквідували ще 400 ворогів. Ця кількість не є остаточно, адже зараз тривають активні бойові дії.
До теми Ворог веде обстріли, а ЗСУ завдають окупантам втрат: карта бойових дій станом на 11 вересня
Втрати окупантів минулої доби
Вчора наші захисники відправили на брухт ще 128 танків, 33 бойових броньованих машини, 4 артилерійських системи, 3 літаки, 1 гелікоптер, 4 БпЛА, 19 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 1 спеціальну техніку. Також було збито 1 крилату ракету.
Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.
Загальні втрати ворога
Натомість від 24 лютого наші захисники та захисниці ліквідували:
- особового складу – близько 52 650 осіб ліквідовано,
- танків – 2 154,
- бойових броньованих машин – 4 617,
- артилерійських систем – 1 263,
- РСЗВ – 311,
- засоби ППО – 162,
- літаків – 242,
- гелікоптерів – 213,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 902,
- крилаті ракети – 216,
- кораблі – 15,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 445,
- спеціальна техніка – 117.
Зауважимо, що ССО "АЗОВ" Харків і 14 ОМБр провели контрнаступальну операцію. Під час неї вдалося знищити 30 російських загарбників, танк і БМП, а ще склад з боєкомплектом.
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