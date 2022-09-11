Лише за попередню добу ліквідували ще 400 ворогів. Ця кількість не є остаточно, адже зараз тривають активні бойові дії.

До теми Ворог веде обстріли, а ЗСУ завдають окупантам втрат: карта бойових дій станом на 11 вересня

Втрати окупантів минулої доби

Вчора наші захисники відправили на брухт ще 128 танків, 33 бойових броньованих машини, 4 артилерійських системи, 3 літаки, 1 гелікоптер, 4 БпЛА, 19 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 1 спеціальну техніку. Також було збито 1 крилату ракету.

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.

Загальні втрати ворога

Натомість від 24 лютого наші захисники та захисниці ліквідували:

особового складу – близько 52 650 осіб ліквідовано,

танків – 2 154,

бойових броньованих машин – 4 617,

артилерійських систем – 1 263,

РСЗВ – 311,

засоби ППО – 162,

літаків – 242,

гелікоптерів – 213,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 902,

крилаті ракети – 216,

кораблі – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 445,

спеціальна техніка – 117.

Зауважимо, що ССО "АЗОВ" Харків і 14 ОМБр провели контрнаступальну операцію. Під час неї вдалося знищити 30 російських загарбників, танк і БМП, а ще склад з боєкомплектом.

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