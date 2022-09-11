У Генштабі ЗСУ опублікували актуальну інформацію з фронтів. Ворог вів обстріли та намагався зібрати сили, щоб протистояти ЗСУ.

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Обстріли російських окупантів

У Генштабі виокремили напрямки, де ворог активно обстрілював населені пункти. Атаки були з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Зокрема:

на Сіверському напрямку – неподалік Білопілля, Линового та Грабовського Сумської області;

Карта бойових дій / Фото Liveuamap

на Харківському напрямку – в районах населених пунктів Лютівка, Тимофіївка, Дементіївка, Золочів, Соснівка, Питомник, Руські Тишки, Черкаські Тишки та Борщова;

на Слов'янському напрямку – в районах населених пунктів Слов'янськ, Долина, Краснопілля, Велика Комишуваха, Довгеньке та Дмитрівка;

на Краматорському напрямку – біля Кривої Луки, Пискунівки, Сидорового та Роздолівки;

на Бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Весела Долина, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Яковлівка, Білогорівка та Веселе;

Битва за Донбас / Фото Liveuamap

на Авдіївському напрямку – поблизу Авдіївки, Опитного, Водяного, Первомайського, Карлівки та Красногорівки;

на Новопавлівському напрямку – в районах населених пунктів Великі Новосілки, Шевченко, Вугледар та Мар'їнка;

на Запорізькому напрямку – біля Гуляйполя, Рівнопілля, Новосілки, Вільного Поля, Червоного та Малинівки;

на Південнобузькому напрямку - в районах населених пунктів Мирне, Степова Долина, Біла Криниця, Сухий Ставок, Любомирівка, Безіменне та Нова Зоря.

Битва на Півдні / Фото Liveuamap

Контрнаступ і деокупація

Сили оборони знову відбили атаки противника в районах населених пунктів Соснівка, Майорськ, Миколаївка Друга, Зайцеве, Весела Долина, Соледар, Бахмут, Піски, Первомайське та Новомихайлівка.

Також у Генштабі наголошують, що продовжують звільняти Україну. Загалом, за останні дні від російської окупації наші воїни звільнили близько двох тисяч квадратних кілометрів української території. Наші підрозділи зайшли до Куп'янська, триває звільнення населених пунктів Куп'янського та Ізюмського районів Харківської області.



Наступ на Харківщині / Фото Liveuamap

На Харківському напрямку ворожі підрозділи зі складу 3 мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії залишились без шляхів забезпечення. У особового складу паніка. Противник має великі санітарні втрати на цьому напрямку.

ЗСУ розбивають окупантів

За добу 10 вересня ЗСУ відбили ворожі атаки біля 12 населених пунктів на Сході України. Українська авіація за добу завдала по ворогу 23 удари. Вогонь накрив 4 опорні пункти та 15 місць скупчення живої сили й техніки росіян.

Також ввечері 10 вересня було відомо, що авіація Сил оборони України майже 20 разів вдарила по ворогу. Також наші підрозділи протиповітряної оборони знищили щонайменше безпілотник та російську ракету.

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