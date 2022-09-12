Ворог завдав 39 авіаударів

У Генштабі ЗСУ зранку 12 вересня повідомили, що окупанти далі зосереджують зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області. Також ворог намагається утримати раніше захоплені території та зірвати наступ ЗСУ.

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На тлі наступу ЗСУ окупанти обстрілюють позиції ЗСУ та мирні міста. Зокрема, протягом минулої доби ворог завдав 18 ракетних та 39 авіаційних ударів. Постраждали понад 30 населених пунктів, зокрема, Краматорськ, Костянтинівка, Дніпро, Павлоград, Великомихайлівка.

Також у Генштабі нагадали, що росіяни здійснили черговий терористичний акт, завдавши ракетного удару по Харківській ТЕЦ.



Карта бойових дій в Україні станом на 12 вересня / Фото Liveuamap

Яка ситуація на напрямках

У Генштабі ЗСУ розповіли, що на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Натомість на інших напрямках ворог здійснив обстріли військової та цивільної інфраструктури із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, а саме:

на Сіверському напрямку – біля Кіндратівки Сумської області;

– біля Кіндратівки Сумської області; на Харківському напрямку – населених пунктів Костянтинівка, Уди;

– населених пунктів Костянтинівка, Уди; на Слов'янському напрямку противник обстрілів не вів;

противник обстрілів не вів; на Краматорському напрямку – в районах населених пунктів Тетянівка, Донецьке, Райгородок, Крива Лука, Верхньокам'янське та Спірне;

– в районах населених пунктів Тетянівка, Донецьке, Райгородок, Крива Лука, Верхньокам'янське та Спірне; на Бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Миколаївка Друга, Зайцеве;

– в районах населених пунктів Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Миколаївка Друга, Зайцеве; на Авдіївському напрямку обстрілів зазнали Карлівка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка;

обстрілів зазнали Карлівка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка; на Новопавлівському напрямку – вогнева активність в районах Пречистівки, Великих Новосілок, Богоявленки, Нескучного та Микільського;

– вогнева активність в районах Пречистівки, Великих Новосілок, Богоявленки, Нескучного та Микільського; на Запорізькому напрямку – біля Новосілки, Времівки, Новополя, Новоандріївки, Полтавки, Гуляйполя та Залізничного.

– біля Новосілки, Времівки, Новополя, Новоандріївки, Полтавки, Гуляйполя та Залізничного. На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів Нововознесенське, Біла Криниця, Осокорівка, Велике Артакове, Сухий Ставок, Костромка, Партизанське, Безіменне, Благодатівка, Іванівка, Зарічне, Білогірка та Мирне.

ЗСУ відбили атаки ворога

У повідомленні Генштабу йдеться, що Сили оборони відбили атаки противника неподалік Майорська та Красногорівки. У районах Миколаївки Другої та Зайцевого бої тривають.



У районах Миколаївки Другої та Зайцевого бої тривають / Фото Liveuamap

ЗСУ звільняють Харківщину та Херсонщину

Генштаб повідомляє, що на Херсонському напрямку ворог зазнав значних втрат у живій силі. Зокрема, 810 окрема бригада морської піхоти (пункт постійної дислокації місто Севастополь) втратила майже 85% особового складу.

Продовжується звільнення населених пунктів від російських загарбників у Харківській та Донецькій областях. Окупанти кидають позиції та тікають вглиб тимчасово зайнятих територій або в росію.



ЗСУ звільнили понад 20 населених пунктів / Фото Liveuamap

За минулу добу Силам оборони вдалось витіснити ворога з понад 20 населених пунктів. Проводяться взяття їх під повний контроль та стабілізаційні заходи.

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