Український успіх став результатом вмілого планування та проведення кампанії, яка включала зусилля з максимізації впливу західної зброї, такої як HIMARS. Про це повідомили в Інституті вивчення війни.
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ЗСУ завдали великої оперативної поразки росії
Тривала дискусія в Києві, а потім оголошення про контрнаступальну операцію в Херсонській області відтягнули значні російські війська від секторів, по яких українські війська завдавали рішучих ударів протягом останніх кількох днів,
– кажуть аналітики.
ЗСУ використовували HIMARS та інші західне озброєння для атаки на російські наземні лінії зв'язку у Харківській та Херсонській областях, створюючи умови для успіху цієї операції.
"Набагато демонстративніше українське керівництво обговорювало удари на півдні, однак успішно заплутало росіян щодо їхніх намірів у Харківській області", – зазначили в Інституті.
Аналітики наголосили, що західні системи озброєнь були необхідними. Застосування українцями цих систем у добре спланованій і добре проведеній кампанії забезпечило надзвичайний успіх контрнаступальних операцій у Харківській області.
ЗСУ вже у Вовчанську
Напередодні у мережі з'явилося фото, на якому можна побачити, як український прапор майорить у прикордонному Вовчанську. У центрі міста, ясна річ, уже перебувають українські військові.
Наголосимо, що деокупація Вовчанська була надзвичайно важливою для України. Слід розуміти, що завдяки цьому місту ворог мав можливість контролювати у регіоні залізницю, а також автомобільні шляхи.
До речі, офіційно про звільнення міста з-під окупації ще не повідомляли. Втім, пасхалку опублікував глава Офісу Президента Андрій Єрмак. У своєму твіттері він запостив емодзі, на якому впізнається вовк. Цілком імовірно, що таким чином він натякнув саме на Вовчанськ.
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