Український успіх став результатом вмілого планування та проведення кампанії, яка включала зусилля з максимізації впливу західної зброї, такої як HIMARS. Про це повідомили в Інституті вивчення війни.

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ЗСУ завдали великої оперативної поразки росії

Тривала дискусія в Києві, а потім оголошення про контрнаступальну операцію в Херсонській області відтягнули значні російські війська від секторів, по яких українські війська завдавали рішучих ударів протягом останніх кількох днів,

– кажуть аналітики.

ЗСУ використовували HIMARS та інші західне озброєння для атаки на російські наземні лінії зв'язку у Харківській та Херсонській областях, створюючи умови для успіху цієї операції.

"Набагато демонстративніше українське керівництво обговорювало удари на півдні, однак успішно заплутало росіян щодо їхніх намірів у Харківській області", – зазначили в Інституті.

Аналітики наголосили, що західні системи озброєнь були необхідними. Застосування українцями цих систем у добре спланованій і добре проведеній кампанії забезпечило надзвичайний успіх контрнаступальних операцій у Харківській області.

ЗСУ вже у Вовчанську

Напередодні у мережі з'явилося фото, на якому можна побачити, як український прапор майорить у прикордонному Вовчанську. У центрі міста, ясна річ, уже перебувають українські військові.

Наголосимо, що деокупація Вовчанська була надзвичайно важливою для України. Слід розуміти, що завдяки цьому місту ворог мав можливість контролювати у регіоні залізницю, а також автомобільні шляхи.

До речі, офіційно про звільнення міста з-під окупації ще не повідомляли. Втім, пасхалку опублікував глава Офісу Президента Андрій Єрмак. У своєму твіттері він запостив емодзі, на якому впізнається вовк. Цілком імовірно, що таким чином він натякнув саме на Вовчанськ.

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