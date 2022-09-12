Украинский успех стал результатом умелого планирования и проведения кампании, которая включала усилия по максимизации влияния западного оружия, такого как HIMARS. Об этом сообщили в Институте изучения войны.

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ВСУ нанесли большое оперативное поражение россии

Длительная дискуссия в Киеве, а затем объявление о контрнаступательной операции в Херсонской области оттянули значительные российские войска от секторов, по которым украинские войска наносили решительные удары в течение последних нескольких дней,

– говорят аналитики.

ВСУ использовали HIMARS и другие западные вооружения для атаки на российские наземные линии связи в Харьковской и Херсонской областях, создавая условия для успеха этой операции.

"Намного более демонстративно украинское руководство обсуждало удары на юге, однако успешно запутало россиян относительно их намерений в Харьковской области", – отметили в Институте.

Аналитики подчеркнули, что западные системы вооружений были необходимы. Применение украинцами этих систем в хорошо спланированной и хорошо проведенной кампании обеспечило чрезвычайный успех контрнаступательных операций в Харьковской области.

ВСУ уже в Волчанске

Накануне в сети появилось фото, на котором можно увидеть, как украинский флаг развевается в пограничном Волчанске. В центре города, конечно, уже находятся украинские военные.

Отметим, что деоккупация Волчанская была очень важна для Украины. Следует понимать, что благодаря этому городу враг имел возможность контролировать в регионе железную дорогу, а также автомобильные пути.

Кстати, официально об освобождении города из-под оккупации еще не сообщали. Впрочем, пасхалку опубликовал глава Офиса Президента Андрей Ермак. В своем твиттере он запостил эмодзи, на котором узнается волк. Вполне вероятно, что таким образом он намекнул именно на Волчанск.

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