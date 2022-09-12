Российские захватчики ошеломлены молниеносным контрнаступлением ВСУ. Поэтому они не ожидают момента, когда пополнят статистику потерь врага. Оккупанты бегут еще до того, как наши военные зайдут в населенный пункт. Поэтому их удается освобождать все больше.
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Еще более 20 населенных пунктов освободили
Как отмечают в Генштабе, за прошедшие сутки врага удалось выбить из еще более 20 населенных пунктов. Сейчас их берут под полный контроль. Кроме того, на освобожденных территориях проводят стабилизационные мероприятия.
Заметим, что освобождение продолжается в Харьковской и Донецкой областях. В ведомстве отмечают, что российские захватчики оставляют свои позиции. Более того, они убегают вглубь временно занятых территорий или вообще в россию. И эта тенденция сохраняется уже несколько дней.
Добавим, что оккупанты не только убегают, но и увозят с собой награбленное. Тоже привычная тактика для врага. Они "спасли" имущество и транспортные средства украинцев из Великого Бурлука и Двуречной Харьковской области.
Интересно, что в Луганской области тоже неспокойно. За прошедшие сутки оккупанты вместе со своими семьями покинули Сватово. Там остались только военнослужащие, входящие в так называемую "народную милицию".