Российские захватчики ошеломлены молниеносным контрнаступлением ВСУ. Поэтому они не ожидают момента, когда пополнят статистику потерь врага . Оккупанты бегут еще до того, как наши военные зайдут в населенный пункт. Поэтому их удается освобождать все больше.

Читайте также В Херсоне подвезли "хлопок" и свежие потери врага на Юге: главное за 201 день войны

Еще более 20 населенных пунктов освободили

Как отмечают в Генштабе, за прошедшие сутки врага удалось выбить из еще более 20 населенных пунктов. Сейчас их берут под полный контроль. Кроме того, на освобожденных территориях проводят стабилизационные мероприятия.

Заметим, что освобождение продолжается в Харьковской и Донецкой областях. В ведомстве отмечают, что российские захватчики оставляют свои позиции. Более того, они убегают вглубь временно занятых территорий или вообще в россию. И эта тенденция сохраняется уже несколько дней.

Добавим, что оккупанты не только убегают, но и увозят с собой награбленное. Тоже привычная тактика для врага. Они "спасли" имущество и транспортные средства украинцев из Великого Бурлука и Двуречной Харьковской области.