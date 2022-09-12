Более того, наши ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 270 огневых задач. Ситуация на Юге остается сложной, но контролируемой.

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Уничтожили вражеские склады и технику

Ударили по району сосредоточение вражеского вооружения и техники. В результате "минуснули" станцию радиоэлектронной борьбы и 2 склада боеприпасов.

Потери врага за день:

40 оккупантов,

4 танка и еще 4 единицы бронированной техники,

3 самоходных гаубицы "Мста-С",

склад боеприпасов в Каховке.

Обратите внимание! По состоянию на 11 сентября ВСУ уже ликвидировали 52 650 оккупантов. Только за предыдущие сутки эта цифра пополнилась на 400 захватчиков. Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях.

Как действует враг

Оккупанты ведут воздушную разведку, продолжают обстреливать позиции наших подразделений, пытаются восстановить утраченное положение, маневрируя войсками и имитируя прибытие резервов.

Поскольку успехов на суше россияне не имели, в течение дня совершили 19 авиационных ударов вдоль линии столкновения.

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