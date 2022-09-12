Ба більше, наші ракетно-артилерійські підрозділи виконали 270 вогневих завдань. Ситуація на Півдні залишається складною, але контрольованою.

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Знищили ворожі склади та техніку

Вдарили по району зосередження ворожого озброєння та техніки. У результаті "мінуснули" станцію радіоелектронної боротьби та 2 склади боєприпасів.

Втрати ворога за день:

40 окупантів,

4 танки й ще 4 одиниці броньованої техніки,

3 самохідні гаубиці "Мста-С",

склад боєприпасів в Каховці.

Зверніть увагу! Станом на 11 вересня ЗСУ вже ліквідували 52 650 окупантів. Лише за попередню добу ця цифра поповнилась на 400 загарбників. Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.

Як діє ворог

Окупанти ведуть повітряну розвідку, продовжують обстрілювати позиції наших підрозділів, намагаються відновити втрачене положення, маневруючи військами та імітуючи прибуття резервів.

Оскільки успіхів на суходолі росіяни не мали, протягом дня здійснили 19 авіаційних ударів вздовж лінії зіткнення.

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