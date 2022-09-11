Про це 24 каналу сказала голова об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Вона повідомила, що в ніч на 11 вересня росіяни намагалися провести розвідку на Півдні.

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За її словами, силами взводу росіян висунулися за підтримки бойових машин, десанту та піхоти у напрямку позицій ЗСУ.

Але вони зазнали втрат – було вдвічі скорочено склад цієї групи. І зі втратою озброєння, техніки та 50% особового складу взводу вони відступили. Такі відчайдушні спроби ще можливі, але в більшості випадків – росіяни змушені притискатися до правого берега Дніпра,

– заявила Гуменюк.

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Речниця ОК “Південь” вважає, що це спосіб підібрати хоч якесь реагування на те, що відбувається.

Вона наголосила, що росіяни втрачають контроль над ситуацією, яка розвивається досить стрімко та динамічно. За її словами, вони нею не володіють, ситуація під контролем ЗСУ.

"Тому окупанти намагаються хоч в якийсь спосіб знайти можливі способи ураження наших військ, використовуючи все, що залишилося, щоб отримати хоч якусь химерну перевагу", – пояснила Гуменюк.

Гуменюк про ситуацію на Півдні та спроби окупантів провести розвідку: відео



До слова, Генштаб ЗСУ поки не повідомляє назви звільнених населених пунктів на Херсонщині. Це роблять для того, аби не наражати наших воїнів на небезпеку.

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