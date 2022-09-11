Про це 24 каналу розповів херсонський активіст та політолог Володимир Молчанов. За його словами, ситуація на Херсонщині відрізняється від Харківщини тим, що поки підрозділи ЗСУ не зайшли в тил окупантів. Але завершиться все однаково.

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Чим відрізняється ситуація на Херсонщині. Це тим, що в тилу у них поки немає ЗСУ, а на передовій – непогані укріплення. Але завершиться все тим, коли в них скінчаться боєприпаси. Тоді вони так само вчинять "жест доброї волі", –

наголосив Молчанов.

Росіяни пробували їздити по Антонівському мосту

За деякими даними, нещодавно окупанти проїхали двома легковими автомобілями по Антонівському мосту. Але це був скоріш "жест відчаю". Окупанти підкидали дошки на ями, щоб більш-менш безпечно проїхати. Уся переправа зайняла для них цілу годину.

"Окупантів вже дістав вогневий контроль ЗСУ над переправами. Там вдається зруйнувати кожен другий автомобіль. Тому ось вони змушені робити такі дивні спроби переїзду через міст з власними брусками. Нічого суттєвого не сталося, але думаю, що ЗСУ це буде приводом ще трохи "похаймарсувати", – розповів Молчанов.

Добре було б не до кінця знищувати Антонівський міст

На думку Молчанова, не варто повністю руйнувати Антонівський міст. Важливо, щоб в окупантів була можливість пішки втекти на лівий берег Херсонщини. Адже бойові дії в місті можуть бути дуже небезпечними для цивільних.

Утім, останні події свідчать, якщо в окупантів не буде іншого виходу, то вони просто здаватимуться в полон. Ніхто з них не стоятиме до останнього. Тому є надія, що в Херсоні не буде масштабних бойових дій та руйнувань.

Звісно, нам краще взяти їх в полон. Але якщо будуть якісь дурнуваті та хворі на голову, які спробують чинити опір, то це теж не дуже добре. Можуть загинути цивільні, і часу піде значно більше. А час грає проти херсонців. Бо їжі та інших товарів не стає більше. Внаслідок бойових дій може зникнути електрика, газ, –

вважає Молчанов.

Молчанов про те, що росіяни робитимуть далі на Херсонщині: дивіться відео

Додамо, Молчанов припустив, який саме ресурс зараз мають росіяни на тимчасово окупованій Херсонщині. Він прогнозує можливі проблеми в російських загарбників поблизу тимчасово окупованої Снігурівки.