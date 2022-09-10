Про це для 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. Коли мовиться про Снігурівський район, то ЗСУ вже 2 місяці "кошмарять" там окупантів.

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"Проте росіяни продовжують туди завозити зброю, але головне, щоб сталося так, як у Високопіллі. Тобто там дійсно було унеможливлене підвезення і як тільки склад знищили й детонував, то спротив різко послабшав. Приблизно таке можливо й у Снігурівці", – сказав Молчанов.

Використовують "гарматне м'ясо"

За словами херсонського активіста, ті сили захисників, які наступають зараз на центральній ділянці, можуть взяти окупантів у напівкільце. Також під вогневим контролем опиниться дорога, яка з Херсону веде до Снігурівки. Для росіян це буде єдиною дорогою, ще й під обстрілами.

Тому росіяни у Снігурівці приречені. Що стосується лівого берега, то туди вони можуть тягнути постачання. У них є дивний принцип. Особливо, враховуючи, що демографія у росії ніяк не краща за українську. Вони трохи вирулюють завдяки міграції з бідних країн Азії. Принцип витрачати людей як гарматне м'ясо не доведе до добра генералів. Проте без наказу вони навряд чи втечуть,

– сказав Молчанов.

Він додав, що у росії немає безмежних ресурсів. Проте для України було б краще, якби загарбники не мобілізовували й те гарматне м'ясо. Краще, щоб просто втекли й не наражали нікого на небезпеку.

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