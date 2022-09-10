Про це повідомили в оперативному зведенні командування "Південь" за цю добу. Там доповіли про актуальну ситуацію на своїй ділянці фронту.

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Росіяни залучають нові резерви на Півдні

За інформацією нашої військової розвідки, російські війська почали залучення резервів на Півдні. Вони вважають, що це допоможе протидіяти Силам оборони.

Проте наші захисники продовжують боротися проти окупантів. Зокрема, в цей день українська авіація вдарила по їхніх позиціях 7 разів. А наші ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 330 вогневих завдань. Зокрема, били по районах зосередження озброєння та техніки, понтонній переправі, а також мостах.

Втрати ворога на Півдні 9 вересня:

75 службовців;

9 танків Т-72;

2 гаубиці "Мста-Б";

8 одиниць автобронетехніки.

Також у Бериславському районі Херсонщини знищили склад боєприпасів у Біляївці.

Докладніше про ситуацію на Півдні: дивіться відео

До речі – окупанти на Півдні налякані подіями на Харківщині: дивіться відео