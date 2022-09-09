У Генштабі ЗСУ опублікували актуальну інформацію з фронтів. Ворог, як і раніше хоче захопити всю Донецьку область і контролювати ті регіони, які загарбав.

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Обстріли Півночі та Харківський напрямок

Наші військові повідомили, що на Волинському та Поліському напрямках, на території білорусі, розпочалися військові навчання. Там планують відпрацювати питання "звільнення захоплених територій". Зберігається загроза ракетної та авіаційної атаки по території України з республіки білорусь.



Карта бойових дій в Україні / Фото Liveuamap

Генштаб відзначає, що на Сіверському напрямку інтенсивність обстрілів з боку противника значно знизилася. На інших напрямках ворог продовжував вогневе ураження по військових та цивільних об'єктах України.

Зокрема, на Харківському напрямку, зі ствольної і реактивної артилерії, у районах населених пунктів Уди, Соснівка, Дуванка, Цупівка, Прудянка, Дементіївка, Великі Проходи, Питомник, Руські Тишки, Петрівка, Перемога, Байрак та Костянтинівка.

Обстріли ворога на Донбасі та Півдні

На Слов'янському напрямку біля Долини, Краснопілля, Слов'янська та Микільського також були обстріли.

На Краматорському напрямку стріляли в районах населених пунктів Богородичне, Новомиколаївка, Серебрянка, Сіверськ, Верхньокам'янське, Івано-Дар'ївка, Спірне, Роздолівка та Григорівка.

Бої на Донбасі / Фото Liveuamap

На Бахмутському напрямку ворог стріляв поблизу Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Веселої Долини, Зайцевого, Нью-Йорка та Веселого.

На Авдіївському напрямку були обстріли в районах Кам'янки, Авдіївки, Первомайського, Водяного та Опитного.

На Новопавлівському напрямку також обстріли біля Мар'їнки, Парасковіївки, Новомихайлівки, Великої Новосілки, Новоукраїнки, Пречистівки та Микільського.

На Запорізькому напрямку окупанти стріляли в районах населених пунктів Новопіль, Времівка, Полтавка, Залізничне, Червоне, Новоандріївка та Оріхів.

Боротьба на Півдні / Фото Liveuamap

На Південнобузькому напрямку були обстріли в районах населених пунктів Архангельське, Нововознесенське, Миролюбівка, Нововоскресенське, Білогірка, Новогригорівка, Шевченкове, Любомирівка, Тернові Поди, Степова Долина, Мирне, Ольгине, Олександрівка і Таврійське.

Контрнаступ ЗСУ

У Генштабі відзначили, що Сили оборони ведуть успішний контрнаступ на Харківському напрямку. За 3 дні просунулися на 50 кілометрів завдяки вмілим і злагодженим діям ЗСУ та підтримки місцевого населення. За даними розвідки, окремі ворожі підрозділи зазнали значних втрат.



Ситуація на Харківщині / Фото Liveuamap

Через це окупанти панікують і намагаються евакуювати поранений особовий склад та пошкоджену військову техніку в райони населених пунктів Вільхуватка та Бородоярське. Російські окупанти в цивільному одязі стають дезертирами і намагаються повернутися в росію. За добу було понад 15 таких випадків.

У зв'язку з наступом наших військ, в окремих районах Херсонської області підрозділи ворога переходять до тактики терору щодо місцевих мирних жителів. Відомо, що в населеному пункті Велика Олександрівка окупанти використовують місцевих як "живий щит". Селище закрите на в'їзд та виїзд.

Звільнені населені пункти

Президент офіційно підтвердив, що окупантів прогнали з Балаклії на Харківщині. Над містом тепер майорить український прапор, а місцеві гордо та щемливо зустрічають ЗСУ. Президент Володимир Зеленський подякував і сказав, що пишається воїнами.

Наші захисники звільнили ще один населений пункт на Донеччині. Вони повністю очистили від російських військ село Озерне. Це село розташоване на Слов'янському напрямку. Там ведуть наступальні дії підрозділи 103-ї окремої бригади Сил тероборони разом з підрозділами 15-го полку Національної гвардії України.

На Харківщині також звільнили населений пункт Байрак. Ворог там неодноразово застосовував стратегію нищення та терору. Мирне селище бомбили, там розбиті та зруйновані будинки людей.

На Півдні буде гаряче: дивіться відео