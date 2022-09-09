В Генштабе ВСУ опубликовали актуальную информацию по фронтам. Враг по-прежнему хочет захватить всю Донецкую область и контролировать те регионы, которые захватил.

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Обстрелы Севера и Харьковское направление

Наши военные сообщили, что на Волынском и Полесском направлениях, на территории Беларуси, начались военные учения. Там планируют отработать вопрос "освобождения захваченных территорий". Сохраняется угроза ракетной и авиационной атаки по территории Украины из республики беларусь.



Карта боевых действий в Украине / Фото Liveuamap

Генштаб отмечает, что на Северском направлении интенсивность обстрелов со стороны противника значительно снизилась. В других направлениях враг продолжал огненное поражение по военным и гражданским объектам Украины.

В частности, на Харьковском направлении, из ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Уды, Сосновка, Дуванка, Цуповка, Прудянка, Дементиевка, Великие Проходы, Питомник, Русские Тишки, Петровка, Победа, Байрак и Константиновка.

Обстрелы врага на Донбассе и на Юге

На Славянском направлении возле Долины, Краснополья, Славянска и Никольского также были обстрелы.

На Краматорском направлении стреляли в районах населенных пунктов Богородичное, Новониколаевка, Серебрянка, Северск, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Спорное, Раздолевка и Григоровка.

Бои на Донбассе / Фото Liveuamap

На Бахмутском направлении враг стрелял вблизи Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Веселой Долины, Зайцева, Нью-Йорка и Веселого.

На Авдеевском направлении были обстрелы в районах Каменки, Авдеевки, Первомайского, Водяного и Опытного.

На Новопавловском направлении также обстреляли возле Марьинки, Парасковеевки, Новомихайловки, Великой Новоселки, Новоукраинки, Пречистовки и Никольского.

На Запорожском направлении оккупанты стреляли в районах населенных пунктов Новополь, Времовка, Полтавка, Зализничное, Червоное, Новоандреевка и Орехов.

Борьба на юге / Фото Liveuamap

На Южнобужском направлении были обстрелы в районах населенных пунктов Архангельское, Нововознесенское, Миролюбовка, Нововоскресенское, Белогорка, Новогригоровка, Шевченково, Любомировка, Терновые Поды, Степная Долина, Мирное, Ольгино, Александровка и Таврическое.

Контрнаступление ВСУ

В Генштабе отметили, что Силы обороны ведут успешное контрнаступление на Харьковском направлении. За 3 дня продвинулись на 50 километров благодаря умелым и слаженным действиям ВСУ и поддержки местного населения. По данным разведки, отдельные вражеские подразделения понесли значительные потери.



Ситуация в Харьковской области / Фото Liveuamap

Из-за этого оккупанты паникуют и пытаются эвакуировать раненый личный состав и поврежденную военную технику в районы населенных пунктов Ольховатка и Бородоярское. Российские оккупанты в гражданской одежде становятся дезертирами и пытаются вернуться в россию. За сутки было более 15 таких случаев.

В связи с наступлением наших войск в отдельных районах Херсонской области подразделения врага переходят к тактике террора в отношении местных мирных жителей. Известно, что в населенном пункте Великая Александровка оккупанты используют местных как "живой щит". Поселок закрыт на въезд и выезд.

Освобождены населенные пункты

Президент официально подтвердил, что оккупантов прогнали из Балаклеи на Харьковщине. Над городом теперь развевается украинский флаг, а местные гордо и щемяще встречают ВСУ. Президент Владимир Зеленский поблагодарил и сказал, что гордится воинами.

Наши защитники освободили еще один населенный пункт в Донецкой области. Они полностью очистили от российских войск село Озерное. Это село расположено на Славянском направлении. Там ведут наступательные действия подразделения 103-й отдельной бригады Сил теробороны вместе с подразделениями 15 полка Национальной гвардии Украины.

В Харьковской области также освободили населенный пункт Байрак. Враг там неоднократно применял стратегию уничтожения и террора. Мирный поселок бомбили, там разбиты и разрушены дома людей.

На Юге будет горячо: смотрите видео