Об актуальной ситуации на фронтах доложили в Генштабе ВСУ утром 10 сентября.

Важно Война в Украине входит в критическую фазу, Россия привлекла 80% сухопутных войск, – генсек НАТО

Противник продолжает пытаться сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, содержании временно захваченных районов Херсонской, а также части:

Харьковской,

Запорожской,

Николаевской области.

Враг с высокой интенсивностью ведет воздушную разведку, продолжает улучшать логистическое обеспечение своих войск. Сохраняется дальнейшая угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.



Карта боевых действий на 10 сентября / Фото Liveuamap

Враг обстрелял территорию Украины

За прошедшие сутки враг нанес 13 ракетных и 23 авиационных удара по объектам на территории Украины. В частности, пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Великие Проходы, Авдеевка, Невельское, Марьинка, Большая Новоселка, Нескучное, Свободное Поле, Полтавка, Малые Щербаки, Белогорье, Терновые Поды, Благодатное, Сухой Пруд, Костромка и Безымянное.

Обратите внимание! За минувшие сутки враг совершил до 40 самолето-вылетов.

Что происходит в северных регионах

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. На Северском направлении враг нанес авиаудары по объектам гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Славгород и Большая Писаревка Сумской области.

Также оккупанты гатили:

на Харьковском направлении – в районах населенных пунктов Дмитровка, Прудянка, Золочев, Сосновка, Дуванка, Уды, Липцы, Победа, Момотово, Борщева;

– в районах населенных пунктов Дмитровка, Прудянка, Золочев, Сосновка, Дуванка, Уды, Липцы, Победа, Момотово, Борщева; на Славянском направлении – в районах населенных пунктов Славянск, Долина, Краснополье, Большая Камышеваха, Никольское, Дубровное.



Какая обстановка в Харьковской области / Фото Liveuamap

Что происходит на Донбассе

Российские оккупанты обстреляли военную и гражданскую инфраструктуру из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии:

на Краматорском направлении – возле Серебрянки, Кривой Луки, Сидорового, Григорьевки, Ивано-Дарьевки и Спорного;

– возле Серебрянки, Кривой Луки, Сидорового, Григорьевки, Ивано-Дарьевки и Спорного; на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Зайцево, Николаевка Вторая, Веселая Долина, Соледарь, Бахмутское, Бахмут и Яковлевка;

– в районах населенных пунктов Зайцево, Николаевка Вторая, Веселая Долина, Соледарь, Бахмутское, Бахмут и Яковлевка; на Авдеевском направлении обстрелов из минометов и ствольной артиллерии подверглись Красногоровка, Авдеевка, Опросное, Водяное, Карловка и Первомайское;

обстрелов из минометов и ствольной артиллерии подверглись Красногоровка, Авдеевка, Опросное, Водяное, Карловка и Первомайское; на Новопавловском направлении – в районах населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Никольское, Угледар, Шевченко, Большая Новоселка, Богоявленка, Нескучное, Времовка.

Силы обороны успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Веселая Долина, Соледарь, Бахмут и Первомайское.



Что происходит на Донбассе / Фото Liveuamap

Какая обстановка на Юге

Там тоже было неспокойно. Враг открывал огонь в Запорожском направлении в районах населенных пунктов Новоандреевка, Гуляйполе, Волшебное, Новоселка, Щербаки, Свободное Поле, Малиновка, Орехов, Новополь.

На Южнобужском направлении противник продолжил обстрелы вдоль линии столкновения.



Какая ситуация на Юге / Фото Liveuamap

Россия пытается "усилиться" кадыровцами

Для усиления российской группировки на временно захваченных территориях Херсонской области прибыло сформированное по национальному признаку подразделение так называемых кадыровцев, численностью до 1300 человек.

Достижение наших ВСУ

В Генштабе напомнили, что за последние дни наши бойцы освободили более тысячи квадратных километров украинской территории от оккупантов. В отдельных направлениях подразделения Сил обороны вклинились в оборону противника на глубину до 50 километров.

Освобождены или взяты под контроль более 30 населенных пунктов, временно захваченных российскими оккупантами в Харьковской области,

– отчитались в Генштабе.

В течение суток, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны нанесла 33 удара. Как следствие удалось:

уничтожить склад боеприпасов,

нанести поражение по почти 25 опорным пунктам и местам скопления живой силы и техники.

Подразделения противовоздушной обороны наших войск по разным направлениям уничтожили два БПЛА и одну управляемую авиационную ракету.

"За прошедшие сутки, в результате огневого влияния ракетных войск и артиллерии наших наземных войск, нанесено поражение 18 пунктам управления разного уровня, районам сосредоточения живой силы противника, средствам противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, артиллерийским подразделениям и более двадцати складам с боеприпасами и топливо материалами", – подытожили в Генштабе.