Про актуальну ситуацію на фронтах доповіли у Генштабі ЗСУ зранку 10 вересня.

Важливо Війна в Україні входить у критичну фазу, росія залучила 80% сухопутних військ, – генсек НАТО

Противник і далі намагається зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, а також частини:

Харківської,

Запорізької,

Миколаївської областей.

Ворог з високою інтенсивністю веде повітряну розвідку, продовжує покращувати логістичне забезпечення своїх військ. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.



Карта бойових дій станом на 10 вересня / Фото Liveuamap

Ворог обстріляв територію України

Протягом минулої доби ворог завдав 13 ракетних та 23 авіаційних удари по об'єктах на території України. Зокрема, постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Великі Проходи, Авдіївка, Невельське, Мар'їнка, Велика Новосілка, Нескучне, Вільне Поле, Полтавка, Малі Щербаки, Білогір'я, Тернові Поди, Благодатне, Сухий Ставок, Костромка та Безіменне.

Зверніть увагу! За минулу добу ворог здійснив до 40 літако-вильотів.

Що відбувається у північних регіонах

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському напрямку ворог завдав авіаударів по об'єктах цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Славгород і Велика Писарівка Сумської області.

Також окупанти гатили:

на Харківському напрямку – в районах населених пунктів Дмитрівка, Прудянка, Золочів, Соснівка, Дуванка, Уди, Липці, Перемога, Момотове, Борщова;

– в районах населених пунктів Дмитрівка, Прудянка, Золочів, Соснівка, Дуванка, Уди, Липці, Перемога, Момотове, Борщова; на Слов'янському напрямку – в районах населених пунктів Слов'янськ, Долина, Краснопілля, Велика Комишуваха, Микільське, Дібрівне.



Яка обстановка на Харківщині / Фото Liveuamap

Що відбувається на Донбасі

Російські окупанти обстріляли військову та цивільну інфраструктуру із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії:

на Краматорському напрямку – біля Серебрянки, Кривої Луки, Сидорового, Григорівки, Івано-Дар'ївки та Спірного;

– біля Серебрянки, Кривої Луки, Сидорового, Григорівки, Івано-Дар'ївки та Спірного; на Бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Зайцеве, Миколаївка Друга, Весела Долина, Соледар, Бахмутське, Бахмут і Яковлівка;

– в районах населених пунктів Зайцеве, Миколаївка Друга, Весела Долина, Соледар, Бахмутське, Бахмут і Яковлівка; на Авдіївському напрямку обстрілів із мінометів та ствольної артилерії зазнали Красногорівка, Авдіївка, Опитне, Водяне, Карлівка та Первомайське;

обстрілів із мінометів та ствольної артилерії зазнали Красногорівка, Авдіївка, Опитне, Водяне, Карлівка та Первомайське; на Новопавлівському напрямку – в районах населених пунктів Мар'їнка, Новомихайлівка, Микільське, Вугледар, Шевченко, Велика Новосілка, Богоявленка, Нескучне, Времівка.

Сили оборони успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Весела Долина, Соледар, Бахмут та Первомайське.



Що відбувається на Донбасі / Фото Liveuamap

Яка обстановка на Півдні

Там також було неспокійно. Ворог відкривав вогонь на Запорізькому напрямку в районах населених пунктів Новоандріївка, Гуляйполе, Чарівне, Новосілка, Щербаки, Вільне Поле, Малинівка, Оріхів, Новопіль.

На Південнобузькому напрямку противник продовжив обстріли вздовж лінії зіткнення.



Яка ситуація на Півдні / Фото Liveuamap

Росія намагається "підсилитися" кадирівцями

Для посилення російського угруповання на тимчасово захоплених територіях Херсонської області прибув сформований за національною ознакою підрозділ так званих кадирівців, чисельністю до 1300 осіб.

Досягнення наших ЗСУ

У Генштабі нагадали, що за останні дні наші бійці звільнили понад тисячу квадратних кілометрів української території від окупантів. На окремих напрямках підрозділи Сил оборони вклинилися в оборону противника на глибину до 50 кілометрів.

Звільнено або взято під контроль понад 30 населених пунктів, які були тимчасово захоплені російськими окупантами у Харківській області,

– відзвітували у Генштабі.

Протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила 33 удари. Як наслідок вдалося:

знищити склад боєприпасів,

завдати ураження по майже 25 опорних пунктах та місцях скупчення живої сили і техніки.

Підрозділи протиповітряної оборони наших військ на різних напрямках знищили два БпЛА та одну керовану авіаційну ракету.

"За минулу добу, в результаті вогневого впливу ракетних військ та артилерії наших наземних військ, завдано ураження 18 пунктам управління різного рівня, районам зосередження живої сили противника, засобам протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, артилерійським підрозділам та понад двадцяти складам з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами", – підсумували у Генштабі.